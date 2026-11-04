El CD Tenerife despedirá este sábado en el Heliodoro a Jesús de Miguel en una misa oficiada por el obispo Eloy Santiago

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TenerifeEl mundo del fútbol sigue completamente conmocionado 24 horas después del fallecimiento de Jesús de Miguel. El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel falleció este martes a los 30 años después de sufrir un fuerte impacto en el duelo de LaLiga Hypermotion que enfrentaba al conjunto insular y al FC Andorra, uniéndose a una fatídica lista de jugadores que también perdieron la vida sobre el césped o por una acción ocurrida durante un partido.

De Miguel ha sido el último jugador que ha perdido la vida durante un partido de fútbol. En esta ocasión, el fatídico desenlace se produjo después de que el portero del Andorra Jesús Owono impactara de forma violenta contra el delantero madrileño. El golpe le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.

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¿Cómo afronta el CD Tenerife el fallecimiento de Jesús de Miguel?

El jugador logró recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser introducido en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario. Después, el club insular informó del ingreso de urgencia de De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por el fuerte golpe. Y, de madrugada, el Tenerife avanzó que su estado de salud empeoró neurológicamente, antes de su muerte.

El Cabildo de Tenerife ha decretado un día de luto oficial y convocado para este miércoles, a las 11.30 horas, un minuto de silencio. Por su parte, el CD Tenerife organizará este sábado, a las 18.00 horas, una misa en el Estadio Heliodoro Rodríguez López oficiada por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, para despedir al jugador.

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La plantilla del CD Tenerife está completamente rota y se prevé que todos los jugadores y el equipo técnico vuelen hasta la Península en los próximos días para dar el último adiós a Jesús de Miguel ya que el cuerpo sin vida será enterrado en la localidad toledana de Navahermosa, de donde procede su familia.

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Varios psicólogos coinciden en que tanto sus compañeros de equipo, como los del Andorra tendrán que llevar a cabo una gestión emocional para manejar y lidiar con la muerte del jugador. Beatriz Galilea, psicóloga consultada por 'El Periódico', considera prioritario "que cada jugador procese esta tragedia con la respuesta emocional que le surja, sea racional, de rabia, de tristeza... se debe respetar el duelo individual".

Por su parte, la psicóloga sanitaria Leticia Martín Enjunto, consultada por 'Lecturas', considera que los compañeros de Jesús de Miguel tendrán que manejar un proceso de duelo que "puede ser especialmente complicado".

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Los picos de estrés que puede sufrir Owono tras el accidente

No obstante, la experta en salud mental hace especial hincapié en el proceso que tendrá que transitar Jesús Owono, el portero que le propinó el golpe en el pecho. Aunque el jugador del Andorra ha preferido guardar silencio, la psicóloga consultada por la revista avanza que tendrá "sentimientos de culpa, impotencia o pensamientos repetitivos relacionados con lo sucedido, acompañados de preguntas constantes sobre si podría haber actuado de otra manera".

Además, Jesús Owono podría tener episodios de estrés agudo tras el accidente. Sin embargo, la psicóloga sanitaria Leticia Martín Enjunto recalca que "la percepción subjetiva de haber tenido responsabilidad no significa necesariamente que exista una responsabilidad real".

Otros casos trágicos en el mundo del fútbol

Esta no es la primera vez que un club tiene que afrontar la muerte de un jugador tras un choque con otro deportista.