El Gobierno actualiza los importes del bono social eléctrico: así nos afectará al bolsillo, según la OCU

El BOE actualiza los importes que financian el bono social eléctrico y encarece la factura para todos los consumidores

Más ayudas, pero con cambios: el Gobierno revisa quién puede acceder al bono social

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El Gobierno ha actualizado los importes que las empresas deben aportar para financiar el bono social eléctrico, una variación que encarece la factura de la luz de todos los hogares, independientemente de que puedan o no beneficiarse de esta ayuda, según informa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Coste para empresas y usuarios

Con esta actualización, los consumidores veremos incrementado el concepto “Financiación Bono Social”, que aparece como línea independiente en la mayoría de facturas y que las comercializadoras repercuten a sus clientes.

Según la OCU, la revisión se produce porque la CNMC calculó para 2026 unos descuentos del 35 % para consumidores vulnerables y del 50 % para vulnerables severos. Sin embargo, el Real Decreto‑ley 7/2026 elevó esos porcentajes de forma excepcional durante todo el año hasta alcanzar el 42,5 % y 57,5 %, respectivamente. Al aumentar el descuento, también crece la necesidad de financiación del sistema, lo que ha obligado a adelantar la revisión de importes hasta la orden de 2027.

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Como recuerda la OCU, el bono social no se financia con los Presupuestos Generales del Estado, sino que su coste se reparte entre todos los agentes del sistema eléctrico. Tras la actualización, el reparto queda así:

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Comercializadoras: 48,20 %

Productoras de electricidad: 41,14 %

Distribución, transporte y consumidores directos en mercado: 10,66%

Aunque la obligación legal recae en las empresas, la OCU recuerda que prácticamente todas las comercializadoras trasladan este coste a sus clientes. Por eso, el impacto final lo asumen los usuarios domésticos, incluidos quienes reciben el propio bono social.

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En el caso de las comercializadoras —el tramo que afecta de forma más visible a los hogares—, el importe anual por contrato pasa de 6,979247 euros a 9,011295 euros, un incremento del 29 %, antes de impuestos.

Cuánto sube en la factura

Según OCU, el efecto directo para un hogar es el siguiente:

El coste mensual pasa de 0,58 euros a 0,75 euros antes de impuestos.

a antes de impuestos. El coste diario sube de 0,019121 euros/día a 0,024688 euros/día .

a . De aquí a final de año, el aumento total será de 1,29 euros (impuestos incluidos).

A esta subida se suma otro factor que encarece el recibo: desde junio de 2026, el IVA de la luz y el gas ha vuelto al 21 %.

El bono social eléctrico es un descuento en la factura destinado a consumidores vulnerables que cumplan requisitos de renta, situación familiar, desempleo u otras circunstancias, y que tengan contratada la tarifa regulada PVPC.

Los beneficiarios reciben un descuento directo en su factura, pero aun así ven reflejado el concepto “Financiación Bono Social”, lo que genera una de las paradojas del sistema ya que contribuyen a financiar la ayuda de la que ellos mismos se benefician.

La organización considera que este coste debería integrarse en la tarifa como cualquier otro, de forma que los precios anunciados por las comercializadoras fueran realmente finales. Además, advierte de que la factura eléctrica ya es lo bastante compleja como para añadir conceptos que no se explican con claridad.