Manuel Pimentel Málaga, 29 OCT 2026 - 06:30h.

Samuel, de 21 años, volvía del trabajo en su patinete eléctrico cuando un coche le embistió por la espalda dejándolo gravemente herido y huyó

Su madre, Carmen Plaza, pide colaboración ciudadana a cualquier testigo que tuviera alguna pista sobre el responsable del accidente

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Samuel Moreno tiene 21 años, su pasión es jugar al fútbol con sus amigos y trabaja en un matadero de Cártama, en Málaga. La noche del pasado 19 de octubre volvía tras su jornada laboral hacia su casa de Campanillas. Iba en su patinete eléctrico, como hacía siempre desde hacía seis meses, con el casco puesto, el chaleco y todo en regla.

Pero cuando se encontraba a unos 200 metros de la rotonda del Parque Tecnológico de Campanillas, un coche que venía por detrás lo embistió sin que pudiera hacer nada por evitarlo. A consecuencia del impacto, lo lanzó contra el asfalto y lo arrastró a lo largo de 56 metros y se dio a la fuga, dejándolo abandonado en la cuneta.

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Su madre, Carmen Plaza, es quien relata a 'Informativos Telecinco' cómo ocurrió el accidente. Lo hace con una mezcla de agradecimiento y rabia. Agradecimiento porque su hijo afortunadamente está vivo y rabia porque el conductor no se detuvo a socorrerle. "No me entra en la cabeza que se fuera y lo dejara allí tirado en la cuneta", dice.

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Un milagro

Cuando Samuel recuperó la conciencia, estaba tumbado en la carretera, con las manos llenas de heridas y sangre, los pantalones rotos y la cara empapada, sin encontrar el móvil y sin poder mover el hombro, y delante de él había dos chavales que habían acudido a auxiliarlo y que fueron quienes le explicaron que un coche lo había atropellado y que se había marchado del lugar.

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Samuel ha estado ingresado en el Hospital Clínico de Málaga, donde el lunes entró en la UCI y, tras operarle, le dieron el alta el jueves por la tarde. Tiene múltiples roturas de las vértebras, fractura de clavícula derecha, luxación en el hombro izquierdo, varias heridas y puntos internos y externos en la cabeza y en una ceja. También sufre abrasiones por todo el cuerpo debido al arrastre por el asfalto.

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Ahora le espera por delante una larga recuperación y, dentro de unos ocho meses, una segunda cirugía para quitarle los clavos y la placa una vez que los huesos se hayan soldado. Pero para Carmen, que su hijo sobreviviera y pueda contarlo "es un milagro", afirma.

La Guardia Civil sigue la pista

Carmen y Samuel están pidiendo ayuda para intentar identificar y localizar al conductor que ese lunes atropelló a su hijo. Por eso, piden que cualquier persona que tenga alguna pista se ponga en contacto con ellos o las autoridades.

La investigación está en manos de la Guardia Civil. Según Carmen, los agentes tienen en su poder las imágenes de las cámaras de la zona y están siguendo la pista de varias matrículas involucradas en ese trayecto.

"Una moto que venía por detrás y que también se paró a a socorrerle fue testigo del accidente pero no pudo ver bien la matrícula", asegura Carmen. Por eso pide, cualquier detalle desde el color del coche hasta la marca pueden resultar muy relevantes para acelerar la investigación.

"Nos ha cambiado la vida"

También quiere encontrar a las personas que se pararon para socorrer a su hijo para mostrarles su agradecimiento. A los dos chavales que caminaban por la zona y a ese motorista testigo que circulaba detrás y que se encargó él mismo de avisar a Carmen.

"La vida nos ha cambiado en casa", asegura la madre de Samuel, que es el mayor de dos hermanos pequeños. Carmen es madre soltera y la situación que tiene ahora en casa la desborda. "La vida nos ha cambiado", repite, "porque Samuel ahora necesita mucha atención y mucha ayuda. Y yo entre el trabajo, el niño pequeño y la mediana, los colegios,... no sé a dónde voy a acudir", lamenta desesperada.

Mientras la investigación continúa, Samuel intenta recuperar poco a poco la movilidad. Su madre solo espera que todo pase rápido y que su hijo vuelva a ser el joven que era antes y que el responsable pague por una temeridad que podría haber tenido un desenlace fatal.