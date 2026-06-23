Sergio Delgado 23 JUN 2026 - 05:00h.

Algunas hipotecas podrían subir hasta 133 euros más al mes. Aquellas personas que tienen hipoteca variable y han empezado a revisar su hipoteca en marzo han visto aumentar su cuota

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El euríbor continúa dando señales de fortaleza y mantiene en alerta a miles de familias con hipotecas variables.

El índice de referencia cerró mayo en el 2,804%, encadenando tres meses consecutivos de subidas y alcanzando su nivel más elevado desde septiembre de 2024.

Aunque todavía no ha superado la barrera del 3%, los usuarios que revisen sus hipotecas durante estos meses pueden encontrarse con incrementos que oscilan entre los 73 y los 133 euros al mes.

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Para Laura Martínez, portavoz de iAhorro, el escenario actual responde a factores muy concretos: "hemos tenido un cambio de tendencia provocado por la guerra de Irán que ha empujado al Euribor hasta el 2,8% actual". Además, advierte de que "la duda está en cuál va a ser su techo y si en los próximos meses va a llegar al 3%".

La guerra de Irán y el BCE cambian el escenario

El comportamiento del euríbor durante las últimas semanas ha sorprendido a quienes esperaban una mayor estabilidad tras los movimientos anteriores del Banco Central Europeo. Sin embargo, la experta considera que detrás de esta evolución existen dos factores claramente identificados.

"La guerra directamente y ahora la subida de tipos del BCE. Con la subida de junio a las entidades les cuesta más financiarse y eso se repercute en el cliente y el euríbor es un índice que lo sufre para bien o para mal en primera persona", explica.

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A pesar de ello, recuerda que mayo dejó un dato positivo para quienes tienen una hipoteca variable. "Tras la subida de abril, en mayo esperábamos que algún dato diario llegará al 3%, sin embargo, hemos terminado el mes y esto no ha ocurrido, lo que es muy buena noticia para los hipotecados, ya que puede notarse una pequeña estabilización en la subida".

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Martínez tampoco descarta cambios importantes si mejora la situación geopolítica. "La subida de tipos del BCE no ayuda a controlar el Euribor, pero si finalmente termina la guerra el escenario podría cambiar de forma radical".

El BCE seguirá marcando el rumbo del euríbor

La próxima evolución del índice dependerá en gran medida de las decisiones del Banco Central Europeo. No obstante, la experta recuerda que los mercados suelen anticiparse.

"La influencia es directa, aunque a veces el Euribor descuenta por adelantado los movimientos del BCE". De hecho, considera que buena parte del comportamiento reciente responde precisamente a ese efecto. "Por eso ahora no está subiendo mucho porque ya sabía que iba a pasar y lleva semanas preparándose para esa subida con pequeños incrementos en el dato diario".

A corto plazo, la prudencia seguirá siendo clave. "Habrá que esperar a ver cómo evoluciona la guerra de Irán y que hace y dice el BCE en la siguiente reunión".

Los hipotecados variables son los más perjudicados

La subida del euríbor ya se está trasladando a las cuotas de quienes revisan ahora sus préstamos. Según Martínez, "de momento todos los que tienen hipoteca variable y han empezado a revisar su hipoteca en marzo". En cambio, "los de enero o febrero aún tienen unos meses para respirar".

La situación también empieza a reflejarse en el mercado hipotecario. "En las nuevas hipotecas sí que estamos viendo subidas, pero de momento muy moderadas, hablamos de 0,10% o 0.20 en algunas ofertas".

La portavoz de iAhorro cree que esta tendencia podría continuar si el euríbor mantiene la senda actual. "Si el Euribor sube lo normal es que suban también las ofertas hipotecarias de las entidades financieras, sobre todo en el producto fijo". Incluso anticipa movimientos adicionales: "Es más, en las próximas semanas seguramente alguna de ellas realice ajustes al alza en sus ofertas".

Eso sí, también recuerda que el verano suele reducir la actividad comercial del sector. "También es verdad que estamos ya en los meses de verano y no suele haber mucho movimiento por parte de las entidades".

Cambiar de hipoteca, una opción que gana peso

Ante este escenario, cada vez más consumidores se plantean cambiar las condiciones de su préstamo. Para la experta, la respuesta es sencilla. "Puede cambiarse ya mismo si encuentran una hipoteca que les mejore las condiciones de la que tienen en estos momentos".

De hecho, insiste en que retrasar una decisión que genere ahorro no tiene sentido. "Si es para ahorrar, no hay que esperar a nada. Si la oferta que les podemos encontrar ahora es mejor que la que tienen, no hay que esperar a nada, solo hacer el cambio."

La misma filosofía aplica a las subrogaciones y novaciones. "Siempre que el cambio suponga un ahorro hay que hacerlo y te puedes cambiar de hipoteca las veces que quieras no hay un tope".

De hecho, considera que los consumidores deberían actuar con mayor naturalidad. "Mover la hipoteca de banco debería ser una práctica habitual y hacerlo de la misma manera que cuando cambiamos de compañía de gas o de la luz".

Fijas y mixtas, las alternativas que más interés generan

Para quienes están estudiando un cambio, Martínez considera fundamental analizar el mayor número posible de propuestas antes de decidir.

"El usuario puede querer un tipo de hipoteca y el banco no tiene por qué ofrecerle esa hipoteca." Por ello recomienda que "lo que debe hacer es tener el mayor número de ofertas posible de diferentes entidades y comparar entre ellas para poder elegir la mejor para él".

Respecto a las opciones más interesantes, señala que "para hipotecas de importe elevado y duración de unos 30 años lo más recomendable es una hipoteca fija".

No obstante, también reconoce que "podemos encontrar alguna mixta con una parte fija de 10 años muy interesante". En cualquier caso, recuerda que "todo depende de la operación y del tipo de situación económica del usuario".

¿Puede el euríbor volver a superar el 3%?

La posibilidad de que el índice alcance nuevamente esa barrera sigue estando presente. "Con la subida de tipos del BCE todo hace indicar que el euríbor se acerque poco a poco al 3%".

Sin embargo, Martínez no cree que vaya a ocurrir de forma inmediata. "De momento, esta posibilidad está encima de la mesa, pero no creo que sea de hoy para mañana". Además, destaca que "dentro de la subida de los últimos meses está más o menos estable con pequeñas subidas y bajadas en los datos diarios".

Por ello, lanza una recomendación clara para quienes revisarán su hipoteca próximamente: "Empezar ya a mirar el cambio de hipoteca en otras entidades, conocer qué tipo de hipoteca tienen y comparar con lo que les puede ofrecer el mercado".