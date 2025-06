Hace 10 años, solo cuatro carreras pedían más de un 13 sobre 14 para poder entrar, mientras que ahora son 73

Los estudiantes afectados por la DANA se enfrentan a la PAU más dura: "Estamos en desigualdad"

Decenas de miles de estudiantes se enfrentan esta semana a la PAU, la selectividad, la prueba que marcará su futuro y el acceso a la universidad. Este año, las notas de corte se han disparado, generando mucho nerviosismo entre los aspirantes por saber si se consigue o no la nota suficiente para entrar en la carrera que cada uno elige. Informan en el vídeo Aitor Viejo y Asier Bailez.

Hace 10 años, solo cuatro carreras pedían más de un 13 sobre 14 para poder entrar. Ahora son 73. Tradicionalmente, las carreras más demandadas siempre han sido las de Ciencias de la Salud, que han pasado del 9,4, de nota de corte media, en toda España, al 10,5.

Y más notable, punto y medio, es la subida media en los grados de Ciencias, impulsados por la creciente demanda de todo lo relacionado con las matemáticas y el análisis de datos. El motivo de tanta competitividad es una alta demanda que la universidad pública no está siendo capaz de atender, con nuevas plazas, en un contexto en el que la universidad privada gana cada vez más terreno.

"Es tu futuro y te presiona más de lo que debería ser"

Sara no quiere ni pensar en la nota de corte. "Yo prefiero simplemente no pensar en lo que necesito y pensar en hacerlo lo mejor que pueda en cada momento", cuenta. Necesita un 12,4 para hacer biomedicina, una de las carreras más demandadas y con mayor nota de acceso. "Estoy nerviosa, pero no pasa nada está todo aquí, no pasa nada", se dice.

En estos pocos días se juegan el 40% de la nota que marcará su futuro y esto les genera mucha ansiedad como a Ilenia. "Estoy muy agobiada por no llegar a la nota", cuenta. Para el doble grado de Derecho y ADE tiene que llegar al 11,03. Cada centésima cuenta por eso la presión es máxima.

"Es tu futuro y te presiona más de lo que debería ser", cuenta un estudiante. "Si no consigues esa nota no vas a entrar en la carrera que tu quieres", admite otra aspirante. En caso de no poder estudiar lo que quieren, los profesores y educadores recuerdan que siempre hay que tener un plan B. "Si no puedes entrar aquí, mira a través de un ciclo formativo de grado superior o en otras comunidades autónomas", señala Íñigo Latorre, coordinador de Bachillerato en el Colegio Berriotxoa.

Y advierten que las notas de corte son en función del año pasado y al cambiar la PAU este año, con menos opciones y más preguntas abiertas, no se descarta que las notas puedan bajar.