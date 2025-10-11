Reyes Rigo será deportada de Israel tras declararse culpable del ataque a una guardia y después de abonar una multa de unos 2.650 euros

Hanan Alcalde, activista de la Flotilla, cuenta cómo fue tratada por los soldados: "Me tiró de los pelos, me arrancó la kufilla y empezó a saltar sobre ella"

La activista Reyes Rigo, la única integrante española de la Global Sumud Flotilla que se encuentra bajo custodia de Israel tras su arresto el 1 de octubre, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar los cargos de los que se le acusaba y será deportada este sábado, según informa el medio israelí 'Yedioth Ahronoth'.

Previamente, la regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, que también participó en la Flotilla humanitaria, había informado de que el cónsul español ha trasladado al hermano de Rigo que ha habido un acuerdo durante la vista que se celebró este viernes. Según Muñoz, la familia de Rigo está ahora pendiente de ponerse en contacto con el abogado que la defiende y abonar la multa.

Desde Asuntos Exteriores no han querido confirmar la inminente liberación de la española ni si se ha producido un acuerdo que lo permita. "El cónsul ha asistido a la vista oral y ha trasladado toda la información a la familia", se han limitado a señalar desde el Ministerio que encabeza José Manuel Albares.

Rigo se declara culpable del ataque a una guardia

Según informa el citado medio israelí, el tribunal de Beer Sheva ha aceptado el acuerdo después de que Rigo se haya declarado culpable de haber provocado daño corporal y de asalto agravado a una guardia de la prisión de Ktziot.

Este viernes, se habían presentado cargos contra ella por haber mordido en la mano a una guardia y haberse negado a entrar en su celda. Finalmente, la acusación de haber mordido ha sido reemplazada por la de que clavó sus uñas en la funcionaria mientras se resistía.

En virtud del acuerdo, finalmente el tribunal la ha condenado a diez días de prisión -que ya había cumplido- así como al pago de una sanción económica de 10.000 séquels (unos 2.650 euros) y ha ordenado su deportación, que se producirá este sábado.

Durante su comparecencia, Rigo ha denunciado ante el juez que ha recibido malos tratos bajo custodia. "Nos golpearon, nos empujaron y el quinto día atacaron a mi amiga e intenté protegerla", ha relatado, según el diario israelí.

"Me cogieron por la cabeza y se me cayeron las gafas", ha añadido. Asimismo, ha contado que estaban catorce mujeres en una celda para cinco. "No nos dieron agua, la comida estaba podrida", ha denunciado.