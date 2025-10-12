José Rocamora 12 OCT 2025 - 18:24h.

Más de medio centenar de alcaldes de municipios afectados por la DANA han asistido a la tradicional recepción

Día de la Hispanidad | La familia real al completo participa en los actos de la Fiesta Nacional en los que se ha colado la bronca política

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han ofrecido la tradicional recepción con motivo del día de la Fiesta Nacional en el Palacio Real de Madrid. Este 2025, entre los más de mil invitados se encuentran los alcaldes de los municipios de las zonas afectadas por la DANA del 29 de octubre de 2024, que costó la vida a 229 personas. De los 78 que habían sido invitados, han acudido más de 50.

Tras presidir la parada militar, la familia real se ha trasladado al Palacio Real para la recepción a la que la infanta Sofía acude por primera vez tras haber cumplido la mayoría de edad y en la que la princesa de Asturias viste, como alférez, el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio.

La recepción ha comenzado con los saludos en el Salón del Trono, por donde pasarán durante cerca de hora y media los máximos representantes de los poderes del Estado, miembros del Gobierno, presidentes de las comunidades autónomas y de los parlamentos autonómicos, de los partidos políticos con representación parlamentaria, así como de la sociedad civil.

Entre ellos no ha estado presente el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha comunicado a la Casa Real que no asistiría para no "blanquear" al gobierno de Pedro Sánchez, ni los presidentes de Valencia, Baleares y Murcia por las incidencias de la dana Alice que afecta a las tres comunidades autónomas.

Más de medio centenar de alcaldes invitados

A la recepción sí han asistido más de medio centenar de alcaldes de los municipios de las zonas afectadas por la DANA del 29 de octubre del 2024 en la que se perdieron 229 vidas y que han sido invitados por los reyes.

Además de los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, representantes de organizaciones empresariales, agentes sociales y empresarios, miembros de la Diputación de la Grandeza, Reales Maestranzas y Ordenes de Caballería y representantes de confesiones religiosas, acuden a la recepción numerosos representantes de la cultura y la ciencia.

Entre ellos, galardonados con Premios Cervantes, como Álvaro Pombo o Sergio Ramírez; Premios Nacionales de Investigación, Innovación y Diseño, de las Bellas Artes y de Cultura –como los cantantes José Mercé o Juan Ramón Rodríguez 'Jota', líder del grupo Los Planetas, y rectores de universidades españolas.

Representantes del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI) y las Víctimas del Terrorismo, y personas que participaron en actos organizados durante el año con miembros de la familia real toman parte también en el acto en el Palacio Real.