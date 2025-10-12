'Baraka' ha sido escogido como el borrego que ha desfilado junto a Legión en el Desfile de las Fuerzas Armadas 2025

El besamanos de los reyes por el Día de la Hispanidad, en directo

MadridComo cada año, el 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y las calles del centro de Madrid acogen el Desfile de las Fuerzas Armadas. Un evento al que acuden los reyes de España, la princesa de Asturias, la infanta Sofía, el presidente del Gobierno, diferentes ministros y políticos de la oposición para mostrar su apoyo a las Fuerzas Armadas.

Soldados y militares desfilan por Madrid para con motivo del Día de la Hispanidad. Sin embargo, entre ellos hay un claro protagonista que llama la atención de todos los ciudadanos que acuden a ver el desfile. La cabra que acude junto al Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión se convierte en una de las figuras más esperadas de cada año.

'Baraka', el borrego que ha desfilado junto a la Legión en el Día de la Hispanidad 2025

En esta edición, como representación de la Legión ha acudido 'Baraka', que en árabe significa buena suerte, un borrego macho de tres años que ha captado las miradas de militares y asistentes. Este borrego ha ido a juego con sus compañeros de la Legión.

Vestido con un manto bordado con los emblemas de la Legión, Baraka también ha llevado el tradicional gorro militar o chapiri y con una correa con los colores de la bandera nacional.

El origen de la tradición de la cabra de la Legión

Esta estampa, tan curiosa que cada año se repite tiene una historia que combina tradición, simbolismo y el carácter peculiar de uno de los cuerpos más carismáticos del Ejército español.

Los orígenes de la 'cabra de la Legión' se remontan a los primeros años del cuerpo, fundado en 1920 por José Millán-Astray. En sus inicios, las compañías de la Legión solían tener animales de compañía —perros, monos o incluso aves— que servían tanto como mascotas como símbolos de camaradería entre los soldados. Las cabras, por su resistencia y facilidad de cuidado, pronto se convirtieron en las preferidas.

Con el tiempo, la cabra adquirió un valor más ceremonial. En la actualidad, la cabra legionaria —que puede ser macho o hembra, como este año que le ha tocado desfilar a un borrego— pasea junto a los soldados. Más allá de la curiosidad, esta tradición refleja una parte del alma legionaria.

El Desfile de las Fuerzas Armadas en el Día de la Hispanidad 2025

Este año, han desfilado un total, 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones. Todos ellos han participado con uniforme de gala en la parada militar. De ellos, 3.323 son hombres y 524 son mujeres (un 13,6%).

Al finalizar, los reyes han saludado a las autoridades militares responsables y participantes en el desfile. Tras despedirse, Felipe VI, Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía y el resto de autoridades se han trasladado a la tradicional recepción ofrecida en el Palacio Real.