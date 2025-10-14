En el caso de que Madrid, Aragón y Baleares incumplan, Sanidad iniciará un proceso contencioso en los tribunales para que las "obligue un juez"

Isabel Díaz Ayuso reprocha a Pedro Sánchez sus lecciones "de machito" sobre el aborto: "He sufrido la pérdida de dos bebés y sé lo que es"

El Ministerio de Sanidad ha enviado este martes un requerimiento formal a las comunidades de Madrid, Aragón y Baleares para que elaboren el registro de objetores de conciencia al aborto, y si no tiene respuesta en el plazo de un mes iniciará un proceso contencioso en los tribunales para que las "obligue un juez". Este mismo martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a descartar hacer el registro, después de que Pedro Sánchez anunciase que iba a volver a requerirlo.

"El registro no es algo opcional, no es una ocurrencia, es una obligación legal, una herramienta esencial para garantizar que los derechos de las y los profesionales sanitarios sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, de seguridad y de respeto", ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la responsable de Sanidad, Mónica García.

Sanidad ha activado formalmente el procedimiento legal para requerir que elaboren el citado registro a las tres comunidades que aún no lo han hecho: Madrid, Baleares y Aragón, aunque solo la primera ha expresado "explícitamente" su negativa a crearlo. Estas tres comunidades tienen plazo de un mes para responder el requerimiento; de no hacerlo, el Ministerio de Sanidad tendrá otros dos "para acudir a los tribunales y para plantear un contencioso administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley", ha recalcado García.

La Comunidad de Madrid expresa su rechazo al registro

Este mismo martes, antes del Consejo de Ministros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado crear el registro y ha criticado las lecciones "de machito" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "cree Dios" para hablar sobre el aborto, recordándole que ella ha sufrido "la pérdida de dos veces".

"Soy una mujer libre, y que lo he sido toda mi vida. He sufrido la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree quien es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres?", se ha preguntado la dirigente autonómica ante los medios de comunicación desde una nueva Oficina de Empleo en la capital.

Así, ha censurado que Sánchez hable del tema del aborto con esa "ligereza y frivolidad" y ha criticado que las mujeres hayan pasado "de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo". Además, ha pedido respeto y anonimato para los profesionales objetores de conciencia sobre esta práctica.

Lo ha hecho después de que Sánchez confirmase que iba a llevar al Consejo de Ministros la reforma constitucional para "blindar" el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del aborto, así se va a "solicitar el dictamen al Consejo de Estado para la eventual reforma de la Constitución en el artículo 43".