Robles avisa de que sin España la OTAN no podría realizar el trabajo importante que hace

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido de que sin España la OTAN “no podría realizar un trabajo tan importante como el que hace”, en respuesta a un supuesto correo electrónico del Pentágono en el que se baraja la suspensión de nuestro país de la Alianza Atlántica por su posición en la guerra de Irán.

En un vídeo difundido en redes sociales, la ministra ha subrayado el compromiso de España con sus aliados y ha pedido respeto al papel del país dentro de la OTAN.

España, un aliado “responsable y fiable”

“Respeto al papel de España, orgullosos de la Alianza Atlántica, orgullosos de nuestra aportación por la paz y nadie nos va a dar ninguna lección”, ha señalado Robles.

La ministra ha insistido en que España es un aliado responsable, serio, fiable y comprometido con la OTAN, una organización de paz —ha dicho— que “sin España no podría realizar un trabajo tan importante como el que hace”.

Robles ha recordado que las Fuerzas Armadas españolas participan en misiones de la OTAN en el flanco este y en otras operaciones “por tierra, por mar y por aire”, reafirmando así el compromiso del país con la estabilidad internacional.

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Sánchez resta importancia al supuesto correo

Las declaraciones de Robles se producen horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunciara sobre el asunto desde Nicosia, restando relevancia al supuesto correo electrónico.

Al ser preguntado por una información de la agencia Reuters, Sánchez ha asegurado que su Ejecutivo no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales y posicionamientos formales de Estados Unidos.

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“La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional”, ha concluido.