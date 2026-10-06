El Supremo ha acordado levantar las medidas cautelares contra el líder de Junts una vez conocida la decisión del Tribunal Constitucional

Nueve años de huida de Puigdemont: así ha esquivado a la Justicia española

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Gonzalo Boye, el abogado del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado que su defendido no regresará a Catalunya hasta que el Tribunal Supremo (TS) le aplique la amnistía, pese a que este martes el alto tribunal haya dejado sin efecto la orden de detención que pesaba sobre él.

El TS ha acordado levantar las medidas cautelares contra el líder de Junts una vez conocida la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la amnistía para el delito de malversación del 'procés'.

A preguntas de Europa Press, Boye descarta que el expresidente catalán regrese antes de que se le aplique la amnistía, independientemente de que se haya levantado la orden nacional de detención tras nueve años de instrucción, y asegura que ha recibido la decisión del TC con "serenidad y a la espera de que resuelva el Supremo".

Entiende que ahora lo que corresponde es que, una vez el TS haya leído la sentencia del TC, eleve el expediente de la fase de instrucción del juez Pablo Llarena a la Sala, y que sea la Sala la que le aplique la amnistía, aunque sin poder estimar cuánto podría alargarse en el tiempo: "No lo sabemos".

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El abogado de Junqueras critica que el Supremo no respetase la Ley de Amnistía

Por su parte, el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva en el juicio del 'procés', Andreu Van den Eynde, ha criticado que, desde el inicio, el Tribunal Supremo no haya respetado la Ley de Amnistía al negarse a aplicarla al delito de malversación, una decisión que considera que no fue ni "congruente ni racional".

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Van den Eynde lamenta que el Supremo haya mantenido esta postura pese a la validación de la ley por parte del TC y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dictaminó que es compatible y no contraviene el Derecho de la UE.

Preguntado sobre si la decisión del TC podría ser extrapolable al resto de recursos presentados por líderes del 'procés', entre ellos Oriol Junqueras (inhabilitado hasta 2031), el abogado ha afirmado que lo más lógico es pensar que esta pena no decaerá hasta que el Supremo se pronuncie sobre su caso en concreto.

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Junquerás llegará a las elecciones generales inhabilitado

Aunque existe la posibilidad de hacer extensible la decisión del Constitucional, al interpretar que es una decisión que beneficia a los derechos fundamentales de los condenados por el 1-O, Van den Eynde considera que esto "no es habitual" y que lo esperable es que el TS resuelva los recursos de amparo de forma independiente.

Preguntado sobre si Junqueras, por lo tanto, llegará a las elecciones generales inhabilitado, ha manifestado que previsiblemente sí, a no ser que su recurso se resuelva antes de que finalice el plazo de presentación de las candidaturas electorales o haya una medida cautelar.