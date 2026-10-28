Cómo comprobar si estás inscrito en el censo electoral y reclamar un error

Marta Egea 28 OCT 2026 - 08:30h.

Los ciudadanos pueden comprobar si están inscritos en el censo electoral para las próximas elecciones del 29N a través de la Sede Electrónica del INE, los ayuntamientos o las delegaciones provinciales

Ya se puede solicitar el voto por correo para el 29N: fecha límite para pedirlo y último día para entregarlo en Correos

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MadridLas elecciones generales del próximo 29N permitirán a millones de votantes españoles elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado. Sin embargo, antes de ir a las urnas, existe un trámite que conviene revisar para evitar sorpresas en el censo electoral. Aunque la inscripción se realiza de forma automática, pueden producirse errores relacionados con el domicilio, los datos identificativos o la asignación del colegio electoral.

Estar inscrito en el censo electoral es un requisito indispensable para ejercer el derecho al voto en España, por lo que cualquier incidencia puede convertirse en un problema si no se detecta con la suficiente antelación. Por esto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dispone de diferentes procedimientos para consultar la información y solicitar las correcciones oportunas.

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De cara a las elecciones del 29N, el plazo ordinario de reclamaciones finalizó el pasado 19 de octubre, aunque todavía existen mecanismos para consultar los datos, conocer el resultado de las solicitudes presentadas y recurrir ciertas decisiones.

Qué es el censo electoral y por qué es importante comprobar la inscripción

El censo electoral es el registro oficial que recoge a los ciudadanos que reúnen los requisitos legales para participar en unas elecciones. Su elaboración corresponde a la Oficina del Censo Electoral, un organismo integrado en el INE que trabaja con la información facilitada por los ayuntamientos, los consulados y otros registros administrativos.

Según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), la inscripción es obligatoria y se realiza de oficio, lo que quiere decir que los ciudadanos no tienen que solicitarla cada vez que se celebren elecciones. Sin embargo, esto no garantiza que todos los datos estén siempre actualizados. Un cambio de domicilio, una modificación incorrectamente registrada o una incidencia administrativa pueden provocar discrepancias entre la situación del elector y la información que figura en el censo.

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Además, el censo determina el municipio, la sección y la mesa electoral correspondiente a cada ciudadano. Por lo que comprobar la inscripción no solo va a permitir verificar el derecho al voto, sino también conocer dónde se deberá depositar la papeleta.

¿Cómo se consulta el censo electoral por internet?

La forma más sencilla de comprobar los datos es acceder a la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística, que dispone de un servicio específico para consultar la inscripción electoral. El procedimiento puede realizarse desde un ordenador o un dispositivo móvil con conexión a internet, sin tener que acudir presencialmente a una oficina.

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Para poder realizar esta consulta, se deben seguir los siguientes pasos:

Acceder a la Sede Electrónica del INE y localizar el servicio de consulta de inscripción en el censo electoral. En el apartado “Trámites” se puede localizar fácilmente “Censo Electoral”, al clicar encima se abren una serie de opciones, hay que hacer clic en la cuarta opción “Consulta de inscripción en el Censo Electoral”. Una vez dentro, hay que hacer clic en “Acceso al trámite” y seguidamente al botón verde “Autenticarse en Cl@ve” Después, hay que identificarse mediante el sistema Cl@ve, usando alguno de los medios de identificación electrónica que se admiten como el DNI electrónico o el propio sistema Cl@ve, con el cual a través de su aplicación, solo hay que escanear el código QR que aparece en pantalla. Una vez dentro se deben consultar los datos personales que aparecen registrados y comprobar que están actualizados y corresponden con la situación censal. Por último, hay que verificar, en el caso de los residentes en España, la dirección del local electoral y la mesa asignada para las elecciones generales del 29N.

Cómo comprobar la inscripción si no se tiene Cl@ve o certificado digital

No todos los ciudadanos disponen de identificación electrónica, pero esto no quiere decir que no puedan comprobar si figuran correctamente inscritos. El procedimiento también puede realizarse presencialmente en el ayuntamiento del municipio de residencia o en una delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral.

En el caso de los españoles que viven en el extranjero, la consulta puede efectuarse a través de las oficinas consulares correspondientes. Durante el periodo específico de revisión del censo para estas elecciones, comprendido entre el 12 y el 19 de octubre, estos organismos estuvieron obligados a facilitar el acceso a las listas electorales.

Además, el INE dispone del teléfono gratuito 900 343 232, el cual está destinado a resolver dudas relacionadas con la inscripción, las mesas electorales y los trámites censales.

Cómo se reclama un error en el censo electoral y qué documentación se necesita

Cuando un ciudadano detecta una incidencia en su inscripción, puede presentar una reclamación ante la Oficina del Censo Electoral para solicitar la corrección que corresponda. La legislación contempla distintas situaciones, como errores en los datos personales. cambios de domicilio dentro de una misma circunscripción o la ausencia de inscripción de una persona que debería estar en el censo.

Durante el periodo estipulado, las solicitudes podían tramitarse telemáticamente mediante Cl@ve o de forma presencial en los ayuntamientos, consulados y delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Para justificar la reclamación, se debe aportar documentación acreditativa, especialmente un certificado vigente de inscripción en el padrón municipal o en el Registro de la Matrícula Consular.