El portal donde explotó la mochila de Oviedo muestra impactos en las paredes mientras la Policía sigue buscando a 'El Ruso'

El Ruso, el autor de la explosión mortal de Oviedo, "quería volar el edificio" y tiroteó a la menor al ser la primera en salir del portal

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La imagen del número 2 de la calle Rafael Urrusti, en el barrio ovetense de Villafría, refleja la violencia de la explosión que este martes acabó con la vida de un policía nacional y de su perro. Como ha explicado Noemí Bautista, periodista de 'Informativos Telecinco', llaman especialmente la atención los impactos que se aprecian en la puerta y en las paredes, que podrían ser de la metralla que llevaba el explosivo, además de los importantes destrozos que ha dejado la detonación.

La deflagración se produjo cuando los agentes intervenían con una mochila que contenía un artefacto explosivo y que había sido localizada en el edificio. Murieron el subinspector de la Unidad de Guías Caninos Juan José Rodríguez, conocido como 'Jota', y su perro policía Deny.

Otro agente de los TEDAX resultó gravemente herido y permanece ingresado en el hospital, estable dentro de la gravedad. Mientras los investigadores tratan de esclarecer todos los detalles del ataque, Manuel Ferrero Álvarez, conocido como 'El Ruso', continúa huido.

Un minuto de silencio por el subinspector fallecido y su perro Deny

El equipo de 'Informativos Telecinco' se ha desplazado hasta el inmueble para mostrar el estado en el que ha quedado el portal tras el tiroteo de una menor y la posterior detonación de una mochila bomba. La imagen de los daños permite apreciar la fuerza de la explosión, que también provocó un amplio despliegue policial en el entorno del edificio y conmocionó a los vecinos de Villafría.

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El dolor por la muerte de 'Jota' ha marcado también la jornada de este miércoles. A las 12:00 horas se ha guardado un minuto de silencio en las comisarías de Policía Nacional, seguido de un prolongado aplauso en recuerdo del subinspector fallecido y como muestra de apoyo al compañero herido. Ha sido un momento especialmente emotivo, con compañeros visiblemente afectados por lo ocurrido.

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La 'operación jaula' continúa para localizar a 'El Ruso'

Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene activa la 'operación jaula' para localizar a Manuel Ferrero. Los agentes han seguido distintas pistas y han realizado registros en varios puntos de Oviedo y sus alrededores, aunque por el momento no han conseguido dar con su paradero. La preocupación de los investigadores es que el fugitivo pueda ir armado, por lo que se han extremado las precauciones durante la búsqueda.

Uno de los puntos inspeccionados este miércoles ha sido el polígono industrial Espíritu Santo. Allí se ha desplegado un amplio dispositivo con presencia de los GEO, agentes de la Policía Nacional y unidades caninas especializadas en la detección de explosivos. Una trabajadora de un establecimiento cercano ha contado a 'Informativos Telecinco' que vio a los agentes acceder al menos a dos naves próximas a la rotonda situada entre las calles Irlanda y Holanda. Las inspecciones concluyeron sin rastro del sospechoso.