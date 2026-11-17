Sánchez ha defendido sus decisiones sobre la amnistía y la gestión de distintas crisis como la de Ceuta o la DANA de Valencia

Carlos Franganillo analiza su entrevista a Pedro Sánchez en 'Informativos Telecinco': "No fue una mala información por mi parte"

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Pedro Sánchez repasaba este lunes en una entrevista en Informativos Telecinco algunos de los principales asuntos que han marcado su mandato y la campaña electoral. El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección ha defendido sus decisiones sobre la amnistía y la gestión de distintas crisis, desde la llegada masiva de migrantes a Ceuta hasta la dana de Valencia o el apagón eléctrico de abril de 2025.

Ante las preguntas de Carlos Franganillo, Sánchez también ha respondido a las críticas por sus vacaciones en Lanzarote durante la crisis migratoria de Ceuta y ha reivindicado la actuación de su Ejecutivo ante las distintas situaciones de emergencia.

Ceuta y las vacaciones en La Mareta

Sánchez ha defendido que tenía "todo el derecho" a pasar unos días de verano junto a su familia en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, poco después de la grave crisis migratoria de Ceuta. El presidente ha asegurado que permanecer en Canarias no significaba que hubiera dejado de trabajar y ha rechazado la idea de que estuviera simplemente de vacaciones.

"Da la sensación de que estar en las Islas Canarias simplemente es estar de vacaciones", ha lamentado.

Sobre la entrada irregular de unas 80.000 personas procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio, Sánchez ha señalado que la Policía todavía no ha esclarecido las causas de aquella avalancha. También ha defendido la gestión de su Gobierno y ha destacado actuaciones como la conexión energética de Ceuta con la Península y la incorporación de Ceuta y Melilla al Comité de las Regiones de la Unión Europea.

La amnistía: "Coherencia" frente al cambio de opinión

El presidente también ha vuelto a justificar el cambio de posición del PSOE respecto a la amnistía de los líderes independentistas del procés.

Preguntado por dónde se encuentra la frontera entre cambiar de opinión y mentir a los votantes, después de haber reconocido que modificó su postura para conseguir los votos de Junts necesarios para su investidura, Sánchez ha defendido que actuó con "coherencia".

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La dana de Valencia y el papel de Mazón

Sánchez ha defendido también la actuación del Gobierno central durante la dana de octubre de 2024, que dejó 229 fallecidos en la Comunidad Valenciana. Según su versión, el Ejecutivo no asumió directamente el mando de la emergencia porque el entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, no quiso cederlo.

"El señor Mazón me dijo que no quería una intervención y que no quería ceder el mando", ha afirmado.

El presidente ha sostenido que, ante esa situación, se optó por que la Generalitat coordinara la respuesta mientras el Gobierno central aportaba recursos. También ha reivindicado la intervención del Ejecutivo en la reconstrucción de carreteras e infraestructuras que, en muchos casos, eran competencia de la comunidad autónoma, la Diputación o los ayuntamientos.

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El apagón de abril de 2025

Sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, Sánchez ha atribuido el incidente a una sobretensión y ha defendido que el Gobierno actuó para determinar las causas y reforzar el sistema.

Sus declaraciones se producen el mismo día en que se ha conocido que Repsol ha presentado demandas contra Endesa, Iberdrola y Naturgy por los daños provocados por el corte de suministro en sus complejos industriales, además de reclamar responsabilidades a Red Eléctrica.

"El apagón se produce precisamente por una sobretensión", ha afirmado Sánchez, que ha añadido que el Ejecutivo ya ha tomado medidas para evitar que vuelva a producirse un episodio similar.

El presidente ha asegurado que se identificó el fallo y que se han reforzado las garantías a través de Redeia para mejorar la seguridad del sistema eléctrico.