Carlos Franganillo ha reflexionado y ha detallado en 'La Mirada Crítica' cómo fue su entrevista a Pedro Sánchez en 'Informativos Telecinco'

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La noche de este pasado lunes 16 de noviembre, el plató de 'Informativos Telecinco' recibía al presidente del Gobierno en plena campaña electoral. Pedro Sánchez se sentaba junto a Carlos Franganillo y se sometía a las preguntas del director de 'Informativos Telecinco' con las que se analizaba la actualidad política y cómo había sido su gestión al frente del Gobierno de España. La entrevista dejó varios anuncios por parte del presidente del Gobierno y, también, algunos momentos de tensión.

Durante la conversación se trataron asuntos de actualidad como la vivienda, la inmigración, la DANA, la gestión del Gobierno y las polémicas vacaciones de Sánchez durante la crisis migratoria tras la entrada masiva de miles de migrantes desde la frontera con Marruecos. Pasada la noche y arrancando ya este martes 17 de noviembre, Ana Terradillos ha entrevistado en el programa 'La Mirada Crítica' a Carlos Franganillo para analizar dicha entrevista.

Los "temas pendientes" de la entrevista

Tras felicitar al director de 'Informativos Telecinco', Ana Terradillos ha querido conocer las impresiones de Carlos Franganillo después de la entrevista al presidente del Ejectuvo. Uno de los detalles que ha querido conocer la presentadora de Telecinco es si Carlos Franganillo había notado al presidente especialmente tenso durante la conversación. El director de Informativos ha reconocido que sí hubo momentos complicados y ha explicado que la gestión del tiempo no fue sencilla. "Hubo una gestión de tiempos que se me escapó de las manos", ha reconocido Franganillo.

Según ha explicado el mismo Franganillo, las respuestas del presidente se fueron alargando y, al final, quedaron varios "temas pendientes". Aun así, considera que la entrevista tuvo momentos interesantes y que permitió conocer algunas respuestas del presidente sobre asuntos importantes para los ciudadanos.

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Un presidente con mucha experiencia

Franganillo también ha destacado la experiencia política de Pedro Sánchez. En su opinión, es un político al que resulta difícil sorprender en una entrevista, ya que conoce muy bien cómo responder a preguntas incómodas.

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Además, ha señalado que el presidente intentó defender los proyectos que todavía tiene pendientes su Gobierno, aunque también reconoció que existen promesas que no se han cumplido.

"No fue una mala información por mi parte", destaca Carlos Franganillo

Uno de los momentos más tensos de la entrevista de este pasado lunes 16 de noviembre ocurrió cuando Carlos Franganillo preguntó por el asalto masivo a la ciudad autónoma y el papel de las mafias. Fue entonces cuando Pedro Sánchez le respondió al director de 'Informativos Telecinco' que estaba "mal informado".

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Por eso, Ana Terradillos ha querido cederle la palabra al director de 'Informativos Telecinco' preguntándole cuántas veces se ha podido escuchar a Pedro Sánchez hablar de las mafias en los temas relacionados con la crisis migratoria de Ceuta. "Un montón de veces. Eso es un hecho. No fue una mala información por mi parte, lo tengo que decir con toda humildad. Es verdad, que el propio presidente al día después del asalto en Ceuta, cuando él estuvo ahí, dejo claro, o todos lo entendimos así, que le echaban todas las culpas a grupos mafiosos que habían aprovechado un supuesto bulo para entrar al asalto en Ceuta. No solo él lo dijo, lo dijeron muchos ministros a continuación", detalla y destaca Franganillo en su conversación con Ana Terradillos.

La felicitación de Ana Terradillos a Carlos Franganillo

Antes de despedirse, Ana Terradillos ha querido felicitar de nuevo a su compañero por el trabajo realizado. La presentadora ha asegurado que le gustó mucho la entrevista y ha destacado que las preguntas fueron directas y necesarias.

Por su parte, Carlos Franganillo ha agradecido las palabras de Terradillos y ha reconocido que, después de una entrevista de este tipo, nunca se queda "completamente satisfecho". "Tratamos de hacer un periodismo incisivo y de hablar al presidente de los temas que preocupan a los españoles", ha explicado.

Una conversación entre el director de 'Informativos Telecinco' y entre Ana Terradillos que ha dejado claro que entrevistar al presidente del Gobierno no siempre es fácil y que, en ocasiones, las preguntas más incómodas son también las más necesarias.