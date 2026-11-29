Ester Muñoz, cabeza de lista del PP al Congreso por esa provincia, publicado en sus redes sociales una imagen votando con un mensaje

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Frente Amplio ha presentado este domingo una denuncia ante la Junta Electoral Provincial de León contra la cabeza de lista del PP al Congreso por esa provincia, Ester Muñoz, por la difusión de propaganda electoral durante la jornada de votación de este domingo.

A través de un comunicado, la coalición de izquierdas ha señalado que los hechos denunciados se produjeron a las 11:33 horas, cuando Ester Muñoz, también portavoz nacional del PP, publicó en su cuenta pública de la red social X (@EsterMunoz85) el mensaje: "Por fin. 29 de noviembre. Hoy empieza todo".

La publicación iba acompañada de una fotografía de la candidata en la que sostenía una papeleta electoral del PP, en la que podían identificarse el logotipo de la formación y los nombres de las personas integrantes de su candidatura por León.

Califican este hecho como "grave desde el punto de vista democrático"

A juicio de Frente Amplio, la combinación del mensaje, la imagen de la papeleta y la condición de candidata de la autora constituye un acto de propaganda electoral cuando la campaña electoral ya había terminado y los colegios electorales estaban abiertos.

Rubén Estévez, representante electoral provincial de Frente Amplio y candidato al Congreso de los Diputados por León, ha calificado este hecho como "grave desde el punto de vista democrático".

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Acumula miles de "me gusta"

La formación ha señalado que, a las 16:46 horas, la publicación continuaba accesible y acumulaba 238.700 visualizaciones, 261 respuestas, 494 republicaciones y cerca de 7.000 "me gusta", prolongando su difusión mientras se desarrollaba la votación.

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Frente Amplio considera que en la denuncia debe valorarse especialmente la condición de candidata de la autora, su responsabilidad pública como portavoz del PP en el Congreso, el contenido de la publicación y su alcance en una red social abierta.

Asimismo, ha solicitado que la Junta Electoral declare la infracción del artículo 53 de la LOREG, incoe el correspondiente expediente sancionador conforme al artículo 153.1 de la misma ley y valore la imposición de las sanciones previstas legalmente así como que se remita a la Fiscalía Provincial de León para que examine la posible existencia de un delito electoral.