Madrid representa a la provincia que más escaños reparte, siendo un feudo fundamental para los principales candidatos

Elecciones generales 2026, en directo: récord histórico de participación con el dato en el 68,1% a las 18:00h,15 puntos más que en 2023

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MadridEl electorado en la Comunidad de Madrid ha vuelto a movilizarse en una nueva jornada clave que ya mira hacia el resultado derivado de las urnas. La capital de España representa a la provincia que más escaños reparte, siendo un feudo fundamental por excelencia para los principales candidatos y para el cálculo de la aritmética parlamentaria.

En total, en estas elecciones generales del 29N, y con más de 5,5 millones de electores entre el voto CER y el CERA, Madrid otorga 38 diputados, tras ganar uno más respecto a los comicios anteriores del 23 de julio de 2023.

Los candidatos de Madrid en las elecciones generales del 29N

En esta cita electoral, la lista de los candidatos presentados por los partidos para la pugna por el voto en Madrid es la siguiente:

PSOE: su líder, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, con María Margarita Robles Fernández, ministra de Defensa, como número 2. El secretario general socialista, tras convocar elecciones anticipadas después del estallido de las protestas por la crisis de la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, convertido ya en un símbolo, repite tras ocho años de legislatura.

PP: Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, candidato a la Presidencia con Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos de número dos.

VOX: Santiago Abascal, líder del partido, encabeza la lista con Montserrat Lluís Serret de número dos

Frente Amplio: Emilio Delgado Orgaz encabeza la lista de la coalición de izquierdas en Madrid, con Teslem Andala Ubbi de número dos

Podemos: Irene Montero Gil, candidata a la Presidencia, encabeza la lista de la formación morada, seguida por Jacinto Morano González y Dina Bousselham Boulaich de número tres.

PACMA: Asier Esparza Billalabeitia

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE): Eva García de Madariaga Delgado

Frente Obrero: Roberto Vaquero Arribas

Partido Humanista (PH): José Luis Álvarez Cedena

Se Acabó La Fiesta (SALF): Luis Alvise Pérez Fernández

Falange Española de las J.O.N.S: Norberto Pedro Pico Sanabria

Democracia para el Siglo 21 (D21): Miryan Mercedes González Durántez

Iustitia Europa (IE): Luis María Pardo Rodríguez

Por Un Mundo Más Justo: José Manuel Romero Melero

Los resultados de Madrid en las pasadas elecciones generales del 23 de julio de 2023

En las elecciones generales anteriores, correspondientes al 23 de julio de 2023, en Madrid el electorado se movilizó hasta llegar a una participación del 74,14%, superando así la media nacional de 70,40% alcanzada en esos comicios.

En total, 3.535.444 depositaron sus votos a candidaturas y 28.700, es decir un 0,80%, votaron en blanco, mientras que de un 99,15% de votos válidos un 0,84% fueron nulos, según datos oficiales del Ministerio del Interior.

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En cuanto a los resultados electorales, coincidiendo con lo derivado de las urnas de aquellos comicios, el PP se alzó en la capital como la fuerza más votada, seguida de un PSOE al que aventajó en Madrid por cuatro diputados.

Concretamente, los resultados fueron:

PP: 11 diputados (5 más de los que obtuvo en las elecciones del 10 de noviembre de 2019)

PSOE: 11 diputados (1 más de los que obtuvo en noviembre de 2019)

SUMAR: 6 diputados

VOX: 5 diputados (2 menos que en los comicios del 10 de noviembre de 2019)

El resto de partidos, como PACMA, Frente Obrero, PUM+J, Recortes Cero, PCTE, PH o FE de las JONS, no consiguieron apoyos suficientes para llegar a un diputado.

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Por su parte, en lo que se refiere al resultado de las generales en el conjunto de España, el PP se impuso también como la fuerza más votada con 136 diputados frente a 122 del PSOE, muy lejos de los 33 de Vox y los 31 de Sumar.