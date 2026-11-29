La principal novedad en Gipuzkoa se encuentra en el Senado, donde el PP ha renunciado a presentar lista propia, algo que podría beneficiar a Vox

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Más de 1,8 millones de ciudadanos residentes en el País Vasco están llamados este 29 de noviembre en unas elecciones generales en las que Euskadi renueva su representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado. En total pueden votar 1.824.886 personas, 35.811 más que en la cita electoral de 2023. De ellas, 1.728.228 residen en el País Vasco y 96.658 están inscritas en el censo de residentes en el extranjero.

La comunidad autónoma reparte 18 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados: ocho corresponden a Bizkaia, seis a Gipuzkoa y cuatro a Álava. Además, cada uno de los tres territorios históricos elegirá cuatro representantes para la Cámara Alta, sumando un total de 12 senadores. En el Senado, el sistema de elección es diferente al del Congreso ya que cada elector puede marcar hasta tres nombres en la papeleta y resultan elegidos los cuatro candidatos más votados de cada provincia.

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Una campaña marcada por algunos cambios en el Senado

La configuración de las candidaturas deja varias novedades destacadas. Una de las más significativas afecta a Gipuzkoa, donde el Partido Popular ha decidido no presentar candidatura propia al Senado, dejando ese espacio a Vox. También destaca la lista conjunta denominada Senado de Progreso, integrada por PSOE y Frente Amplio junto a otras formaciones progresistas para la elección de senadores.

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En total, han sido proclamadas 50 candidaturas al Congreso de los Diputados y 34 al Senado en el conjunto de Euskadi, según las listas publicadas oficialmente en el Boletín Oficial del Estado.

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Bizkaia vuelve a ser el territorio con mayor peso electoral al elegir ocho diputados. El PNV confía la cabeza de lista a Idoia Sagastizabal, diputada con experiencia en la Cámara Baja y uno de los rostros más conocidos de la formación jeltzale en Madrid. EH Bildu apuesta por Oskar Matute, uno de sus parlamentarios más veteranos y con mayor proyección estatal, mientras que el PSOE sitúa al frente de la candidatura al exlehendakari del Congreso Patxi López.

El PP concurre con Esther Martínez Fernández como número uno, mientras que Frente Amplio presenta a Lander Martínez, una figura conocida de la izquierda vasca. Podemos, por su parte, apuesta por José Manuel de Pablos y Vox por Marco Antonio Moreno Asla.

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En el Senado se enfrentan principalmente las candidaturas de PNV, EH Bildu y Senado de Progreso, que previsiblemente volverán a disputarse el reparto de los cuatro escaños provinciales.

Gipuzkoa se presenta como uno de los territorios más competidos. EH Bildu encabeza su candidatura al Congreso con Oihana Etxebarrieta, acompañada en los primeros puestos por dirigentes con amplia trayectoria en la izquierda abertzale. El PNV confía en Maribel Vaquero, mientras que el PSOE presenta a Rafaela Romero.

El PP concurre con Jon Echeverría Franco, Frente Amplio con Rosa Rubio Sánchez, Podemos con Maite Gartzia Ontiveros y Vox con Juan Dios Dávila Garijo.

La principal novedad se encuentra en el Senado, donde el PP ha renunciado a presentar lista propia. De esta forma, Vox intentará concentrar el espacio electoral de la derecha constitucionalista en la provincia, una situación poco habitual en unas elecciones generales.

Álava reparte únicamente cuatro diputados, lo que convierte cada escaño en especialmente valioso y hace más difícil el acceso de las formaciones minoritarias al Congreso.

El PSOE presenta como cabeza de lista a Javier Hurtado, mientras que EH Bildu apuesta por Mikel Otero y el PNV por Gorka Urtaran, exalcalde de Vitoria-Gasteiz. El PP vuelve a confiar en uno de sus dirigentes históricos en Euskadi, Iñaki Oyarzábal, mientras que Frente Amplio concurre con José Damián García-Moreno López, Podemos con Garbiñe Ruiz Noriega y Vox con Jonathan Romero Gámiz.

Álava es el territorio con mayor número de candidaturas al Congreso, un total de 14 listas proclamadas. Entre ellas figuran opciones minoritarias como PACMA, Frente Obrero, Se Acabó La Fiesta, Por un Mundo Más Justo o Escaños en Blanco, reflejando una oferta electoral especialmente diversa.

En el Senado alavés competirán nueve candidaturas. Entre los nombres más destacados figuran Saray Zárate por el PNV, Josu Estarrona por EH Bildu, Daniel Senderos por la candidatura conjunta del Senado de Progreso y Daniel García Ruiz por el PP.

El precedente de las generales de julio de 2023

Los resultados de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 dibujaron un escenario de gran equilibrio entre las tres principales fuerzas políticas vascas. El PSOE fue la candidatura más votada con 289.826 sufragios y el 25,27 % de los votos, obteniendo cinco diputados. EAJ-PNV logró también cinco escaños con 275.782 votos y el 24,05 %, mientras que EH Bildu alcanzó igualmente cinco representantes con 274.676 votos y el 23,95 %.

Por detrás se situaron el PP, que obtuvo dos diputados y el 11,49 % de los votos, y Sumar, que consiguió un escaño con el 11,07 %. Vox, con el 2,61 %, y PACMA, con el 0,43 %, quedaron fuera del reparto de representantes.

En el Senado se produjo un reparto completamente equilibrado con cuatro senadores para el PNV, cuatro para EH Bildu y cuatro para el PSOE. Un resultado que convirtió a Euskadi en uno de los territorios con una distribución más ajustada entre las principales fuerzas políticas y que sirve de referencia para medir los cambios que pueda traer la cita electoral del próximo 29 de noviembre.