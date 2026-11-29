Alberto Rosa 29 NOV 2026 - 19:03h.

Cataluña reparte 48 de los 350 escaños de la Cámara Baja, por lo que el resultado de sus circunscripciones resulta determinante

Elecciones generales 2026, en directo

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Cataluña vuelve a tener un papel protagonista en estas elecciones generales. Los ciudadanos de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona están llamados a las urnas este domingo 29 de noviembre para elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado. La comunidad autónoma reparte 48 de los 350 escaños de la Cámara Baja, por lo que el resultado de sus cuatro circunscripciones puede resultar determinante para la formación del próximo Gobierno.

La jornada electoral viene después de una campaña marcada por el debate sobre la vivienda, la inmigración, las infraestructuras ferroviarias o el modelo territorial, algo que afecta de lleno a Cataluña. Las principales formaciones políticas tratan de trasladar sus expectativas electorales a las urnas en una comunidad que ha sido decisiva en las anteriores negociaciones para la gobernabilidad de España.

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Los candidatos en Cataluña para las elecciones generales del 29N

Estas elecciones cuentan con varios nombres destacados de la política catalana y nacional. Entre los principales cabezas de lista por Barcelona se encuentran Jordi Hereu, por el PSC; Míriam Nogueras, por Junts per Catalunya; Gabriel Rufián, por Esquerra Republicana; Ada Colau, por el Frente Amplio; Xavier García Albiol, por el Partido Popular, y Juanjo Aizcorbe, por Vox.

El Girona, el PSC ha apostado por Marc Lamuà; Junts per Catalunya, Marta Madrenas; ERC, por Teresa Jordà, Frente Amplio, por Júlia Boada; el PP, por Diana Moya; y Vox, por Ignasi Mulleras. Por Lleida, el PSC presenta a Cristina Morón, Junts per Catalunya, a Isidre Gavín; ERC a Inés Granollers; Frente Amplio a Montse Cortasa; PP a Roger Melero; y Vox a Rafael Villafranca.

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Finalmente, por Tarragona, el PSC presenta a Ione Montalvo; Junts per Catalunya, a Josep Maria Cruset; ERC a Norma Pujol; Frente Amplio a Ester Roca; PP a Mónica Landete; y Vox a Jordi de la Fuente.

Así fueron los resultados en los comicios de 2023 en Cataluña

Los resultados de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 dejaron al PSC como primera fuerza política. La formación socialista consiguió 19 diputados, por delante de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y Sumar-En Comú Podem, que obtuvieron siete representantes cada uno.

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El Partido Popular, por su parte, logró seis escaños, mientras que Vox consiguió dos diputados. Los resultados confirmaron el avance de los socialistas en Cataluña y supuso un retroceso para algunas formaciones independentistas respecto a anteriores comicios. Los siete diputados de Junts y los siete de ERC tuvieron, además, una especial relevancia en la posterior negociación para la investidura de Pedro Sánchez.

Cataluña, una comunidad clave para decidir el próximo Gobierno

El resultado de este 29N vuelve a ser uno de los focos de atención de la noche electoral. Sus 48 diputados representan una parte importante del Congreso y pueden influir en las mayorías necesarias para la formación de Gobierno.

La representación que obtengan PSC, PP, Vox y Frente Amplio, junto a la de ERC y Junts, permitirá medir el equilibrio de fuerzas políticas en la comunidad y su capacidad de influencia en la nueva legislatura.