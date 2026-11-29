Alberto Rosa 29 NOV 2026 - 19:30h.

Las Islas Canarias eligen a 15 diputados al Congreso, distribuidos entre sus dos circunscripciones provinciales: Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

Elecciones generales 2026, en directo: récord histórico de participación con el dato en el 68,1% a las 18:00h,15 puntos más que en 2023

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Canarias afronta este domingo 29 de noviembre una decisiva jornada electoral en la que los ciudadanos de las islas están llamados a elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Las urnas deciden hoy el reparto de los escaños correspondientes en las dos circunscripciones electorales del archipiélago.

En total serán 15 los diputados que representen a las islas: ocho en la provincia de Las Palmas y siete en la de Santa Cruz de Tenerife. PSOE, PP, Vox, la coalición Municipalistas Primero Canarias y Coalición Canaria o Unidad del Pueblo Canario, la coalición de Sumar, Podemos, Izquierda Unida y Nueva Canarias – Bloque Canarista.

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Los candidatos en Canarias para las elecciones generales del 29N

Las candidaturas al Congreso de los Diputados se presentan separadas en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Entre los nombres que encabezan las papeletas figuran representantes de partidos estatales y formaciones regionalistas.

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En Las Palmas, la candidatura del PSOE está encabezada por María Dolores Corujo; la del PP, por Sergio Ramos; la de Vox, por Andrés Alberto Rodríguez Almeida; y la de Coalición Canaria-Municipalistas Primero Canarias, por Teodoro Claret Sosa Monzón. También concurren Drago Canarias, con Héctor Morán Rodríguez, y Unidad del Pueblo Canario, la coalición integrada por Nueva Canarias-Bloque Canarista, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, con Luis Alberto Campos Jiménez al frente.

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En Santa Cruz de Tenerife, los socialistas presentan a José Antonio Valbuena como cabeza de lista; el PP, a Gustavo González de Vega; Coalición Canaria-Municipalistas Primero Canarias, a Cristina Valido; Vox, a Alejandro Santiago Gómez; Drago Canarias, a Alberto Rodríguez; y Unidad del Pueblo Canario, a María Soledad Collado.

Así fueron los resultados en los comicios de 2023 en Canarias

Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 dejaron al PSOE como primera fuerza política en Canarias, seguido del Partido Popular. Los socialistas consiguieron seis diputados, los mismos que los de Núñez Feijóo, aunque obtuvieron un mayor número de votos en el conjunto del archipiélago.

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Coalición Canaria logró un representante en el Congreso, al igual que Sumar y Vox. Así, la representación canaria quedó distribuida entre cinco formaciones políticas. PSOE obtuvo 339.300 votos, PP 309.509, Coalición Canaria 114.718, Sumar 107.322, Vox 76.982 y Nueva Canarias-Bloque Canarista 45.557.

Otras formaciones como PACMA (9.623 votos), Frente Obrero (2.228 votos), Ahora Canarias-Partido Comunista del Pueblo Canario (1.640 votos), Recortes 0 (1.147 votos) o Por Un Mundo más Justo (583 votos) también concurrieron a las pasadas elecciones generales del 23 de julio de 2023. La participación se situó en torno al 63,6% con 1.028.424 votantes. La abstención alcanzó aproximadamente el 36,4 % del censo, 588.847 electores que no acudieron a las urnas.

Cuántos diputados elige Canarias a las elecciones generales

Las Islas Canarias eligen a 15 diputados al Congreso, distribuidos entre sus dos circunscripciones provinciales. Las Palmas cuenta con ocho representantes y Santa Cruz de Tenerife con siete. El sistema electoral establece que los escaños se reparten en función de los votos obtenidos por cada candidatura en cada provincia. Por este motivo, los resultados autonómicos agregados no siempre reflejan exactamente la distribución de diputados: el dato decisivo es el escrutinio de cada circunscripción.