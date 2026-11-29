Claudia Barraso 29 NOV 2026 - 19:21h.

Los ciudadanos de Castilla y León tendrán que elegir a 31 diputados de los 350 escaños del Congreso de los Diputados, repartidos entre las diferentes provincias

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Castilla y León ha asistido a las urnas este 29 de noviembre para decidir el futuro del país y el nombre del siguiente presidente del Gobierno. Como en las últimas elecciones, la comunidad autónoma elige a 31 representantes distribuidos entre sus nueve provincias.

Los 31 escaños se reparten de la siguiente manera: Valladolid elige cinco diputados; Burgos, León y Salamanca eligen cuatro diputados; Zamora, Segovia, Palencia y Ávila eligen a tres y Soria a dos diputados. La suma total de todos estos escaños repartidos entre las diferentes provincias que forman Castilla y León dan como resultado los 31 diputados de los 350 escaños totales del Congreso de los Diputados.

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Además, existe una barrera electoral del 3% de los votos válidos en cada circunscripción, lo que quiere decir que los resultados se calculan provincia por provincia. Es decir, un partido puede conseguir un porcentaje elevado de votos en el conjunto de Castilla y León, pero puede quedarse sin representación en alguna provincia si no alcanza los apoyos suficientes para obtener un escaño.

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En el Senado el sistema cambia. Cada ciudadano se encarga de votar directamente a los candidatos por individual y pueden seleccionar hasta tres nombres en las provincias que eligen cuatro senadores y hasta dos en las que eligen tres, por tanto, en total, en toda la comunidad autónoma se elige a 36 senadores.

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A 1 de enero de 2026, Castilla y León tenía 2.090.634 electores. De ellos, 1.910.019 residían en la comunidad y 180.615 en el extranjero, casi uno de cada once. Valladolid, con 436.078 electores, y León, con 423.020, son las más pobladas. Soria, con 76.339, es la que menos tiene.

Los resultados electorales de 2023

En las elecciones pasadas, las del 23 de julio de 2023, el Partido Popular fue la fuerza más votada en toda Castilla y León, consiguiendo el 41,55% de los sufragios y 594.485 votos y haciéndose con 18 de los 31 diputados que se repartían entre toda la comunidad, cinco puntos más de los que consiguieron en las de 2019.

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El PSOE fue el segundo partido más votado, con una notable diferencia con respecto a la oposición. En total, los socialistas consiguieron 100.737 votos y consiguiendo 12 escaños. Vox, quedó como tercera fuerza en la comunidad autónoma y consiguió tan solo un escaño, a diferencia de Sumar que no logró conseguir ninguno.

Estos resultados pasados mostraron que el Partido Popular creció hasta cinco puntos con respecto a las de 2019, a diferencia del Partido Socialista, que se mantuvo en 12 escaños. El que obtuvo un retroceso muy marcado con respecto a las elecciones de 2019 fue Vox, que pasó de seis escaños a uno.

Las candidaturas a las elecciones por provincias

Los partidos que se presentan a las elecciones generales en la comunidad autónoma de Castilla y León son múltiples, formaciones de ámbito nacional, partidos regionalistas y agrupaciones minoritarias. Estos son los partidos principales al Congreso en cada provincia: En Ávila, se presenta Héctor Palencia Rubio, por el PP; Manuel Arribas Maroto, por el PSOE y Samuel Vázquez Álvarez, por Vox, además de otros partidos como Podemos, SALF, Frente Obrero, Frente Amplio y otras candidaturas minoritarias.