Nueve candidaturas concurren al Congreso y otras seis al Senado por Badajoz y Cáceres en estas elecciones generales del 29N

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Un total de 891.589 personas conforman el censo electoral de Extremadura en estas elecciones generales del 29N en las que se deciden los nueve diputados y ocho senadores que corresponden a la región. Cinco de ellos corresponden a la provincia de Badajoz, mientras que cuatro serán elegidos por Cáceres. Del total del censo, 31.625 están inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

En la provincia de Badajoz, un total de nueve candidaturas han sido proclamadas para concurrir al Congreso de los Diputados. Los electores podrán optar entre las listas presentadas por PSOE, Partido Popular, Vox, Podemos, Se Acabó la Fiesta, Frente Obrero, Frente Amplio, Por un Mundo Más Justo y Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura (NEX). El panorama presenta cambios significativos respecto a las elecciones generales de julio de 2023. En esta ocasión desaparecen candidaturas como Sumar, Bloque Extremeño (BQEX), Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) y Recortes Cero, mientras que irrumpen Se Acabó la Fiesta, NEX, Frente Amplio y Podemos con listas propias.

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Cambios en las candidaturas al Congreso y el Senado por Extremadura

Para el Senado por la circunscripción pacense concurren seis candidaturas. Los votantes podrán elegir entre Senado de Progreso, coalición integrada por PSOE, Izquierda Unida y Movimiento Sumar, además de las candidaturas de Partido Popular, Vox, Podemos, Por un Mundo Más Justo y Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura. También en esta Cámara se producen variaciones respecto a los anteriores comicios, tanto por la configuración de la coalición progresista como por la entrada de nuevas formaciones y la desaparición de otras que sí estuvieron presentes hace tres años.

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En la provincia de Cáceres también son nueve las candidaturas proclamadas para el Congreso de los Diputados. En este caso concurren PSOE, Partido Popular, Vox, Podemos, Se Acabó la Fiesta, Frente Obrero, Frente Amplio, Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura y el Partido Comunista de los Trabajadores de España. La oferta electoral presenta igualmente modificaciones respecto a 2023. Dejan de figurar candidaturas como Sumar, Somos Cáceres, Recortes Cero, Bloque Extremeño y Pacma, mientras que aparecen nuevas opciones como Se Acabó la Fiesta, NEX, Frente Amplio y Podemos.

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Por su parte, los electores cacereños dispondrán de cinco candidaturas para el Senado. Concurren Partido Popular, Vox, Podemos, Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura y la coalición Senado de Progreso, integrada por PSOE, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista y Batzarre. La composición de las listas también refleja una renovación respecto a la última convocatoria electoral, con la incorporación de nuevas siglas y la desaparición de otras que hasta ahora mantenían presencia en la provincia.

Uno de los hechos más destacados de esta campaña es la retirada de Juntos por Extremadura. La formación ha renunciado finalmente a presentar candidaturas tanto al Congreso como al Senado en las dos provincias extremeñas. Según explicó la organización, la decisión responde a criterios de “responsabilidad y coherencia”, con el objetivo de concentrar recursos económicos, humanos y organizativos en la preparación de futuras elecciones municipales. La formación considera además que la actual convocatoria se encuentra fuertemente polarizada en torno al debate sobre la continuidad o no de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, una situación que, a su juicio, dificulta que las reivindicaciones específicamente extremeñas ocupen un lugar relevante en la discusión política nacional.

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El PSOE ganó las elecciones de julio de 2023 en Extremadura

En cuanto a la representación de hombres y mujeres, la distribución de cabezas de lista mantiene un equilibrio similar al registrado en las elecciones de 2023. Entonces, 15 candidaturas estuvieron encabezadas por mujeres frente a 21 lideradas por hombres. En esta ocasión, 12 listas tienen a una mujer al frente y 17 a un hombre. La presencia femenina es especialmente significativa en las candidaturas al Congreso por la provincia de Badajoz, donde cinco de las nueve listas están encabezadas por mujeres. Además, a partir del primer puesto resulta de aplicación la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, por lo que las candidaturas deben respetar la alternancia de sexos en la composición de sus listas.

La referencia más reciente son las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023. En aquella ocasión, el PSOE fue la fuerza más votada en Extremadura al obtener el 39,1 % del voto válido, seguido muy de cerca por el Partido Popular, que alcanzó el 37,9 %. La participación electoral se situó en el 73,7 % del censo, una cifra superior a la registrada en el conjunto de España, donde votó el 70,4 % de los electores.