Andalucía, clave, es la comunidad autónoma que más escaños aporta al Congreso, con un total de 60, y concentrando al 17,6% del electorado

Elecciones generales 2026, en directo: récord histórico de participación con el dato en el 68,1% a las 18:00h,15 puntos más que en 2023

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España vive una nueva jornada electoral histórica con todos los focos puestos ya en el escrutinio y el resultado en las urnas, a las que han sido llamados un total de 38,7 millones de electores. De ellos, en Andalucía, –la comunidad autónoma que más escaños aporta al Congreso, con un total de 60–, se concentra el 17,6% de ese electorado, es decir, unos 6,5 millones de personas con derecho a voto, por lo que la región puede ser una de las claves en estos comicios.

Marcadas por una gran polarización, con acontecimientos de gran relevancia política en los últimos meses como la crisis de Ceuta, las manifestaciones por la vivienda y la huelga general, además de distintos episodios de protestas que han acrecentado la tensión en el país, de lo que se deriva en las urnas en estas elecciones generales depende el futuro del Gobierno de España.

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Los resultados en Andalucía en las elecciones del 29N y el reparto de escaños

Con toda la atención puesta en el escrutinio del voto ciudadano, Andalucía, la comunidad más poblada de España, elige a 60 diputados al Congreso y 32 representantes para el Senado.

Entre sus ocho provincias, Sevilla es la que aporta el mayor número de escaños a la Cámara Baja, con 12, seguida de Málaga, con 11; Cádiz, con 8: Granada, con 7; Almería y Córdoba, con 6; Huelva y Jaén, con 5 escaños cada una.

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Respecto a los miembros del Senado, del total de 32, por cada circunscripción se designan cuatro, al margen de los elegidos por el Parlamento andaluz en representación de la comunidad tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Los candidatos de Andalucía en las elecciones generales

Los candidatos presentados por cada formación para los comicios de este 29 de noviembre, clasificados por provincias y partidos, son los siguientes:

Sevilla:

PP: Juan Bravo, vicesecretario nacional de Hacienda en la formación.

PSOE: Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados.

VOX: Reyes Romero, diputada nacional de los de Santiago Abascal.

Podemos: la activista Mar Cambrollé

Adelante Andalucía: Luis de los Santos, abogado especializado en derecho penal y derechos humanos

Frente Amplio: Enrique Santiago, quien ha ejercido como portavoz de IU dentro del grupo Sumar

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Málaga:

PP: Elías Bendodo, vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del partido

PSOE: José Bernal, secretario de Organización del PSOE malagueño

Vox: Carlos Hernández Quero, diputado nacional

Podemos: Micaela Jiménez, diplomada en Trabajo Social

Adelante Andalucía: Ana Jiménez, profesora de Biología, ecologista y activista de Marea Verde

Frente Amplio: Rafael Borrego, abogado y activista vinculado a la Flotilla de Gaza

Cádiz:

PP: María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias

PSOE: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Vox: Blanca Armario, diputada nacional

Podemos: Julio de la Torre, coordinador de Rebeldía, las juventudes de Podemos

Adelante Andalucía: María Sánchez, ingeniera del sector del metal y activista por el derecho a la vivienda y portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cádiz

Frente Amplio: Esther Gil de Reboleño, diputada de Movimiento Sumar

Almería:

PP: Carmen Crespo, eurodiputada y exconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía

PSOE: Anabel Mateos, vinculada a las áreas de Organización y Transparencia y Acción Democrática del partido

Vox: Rocío de Meer, diputada nacional

Podemos: Jésica Jiménez, técnica en Electrónica

Adelante Andalucía: Tania Ferre, profesora interina de Geografía e Historia, de Marea Verde

Frente Amplio: Zacarías Lekal, historiador, educador social y concejal en Roquetas de Mar

Córdoba:

PP: Lorena Guerra, senadora

PSOE: Alberto Mayoral, diputado nacional

Vox: José Ramírez del Río, diputado nacional,

Podemos: Ana Calzada

Adelante Andalucía: Carmen Sánchez, historiadora y activista antirracista

Frente Amplio: Sebastián Pérez Gallardo, coordinador provincial de Izquierda Unida, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración

Granada:

PP: Jorge Saavedra, concejal y número dos de la alcaldesa de Granada

PSOE: María José Sánchez, alcaldesa de Albuñol

Vox: Jacobo González-Robatto, diputado nacional

Podemos: Alejandra Durán, portavoz de Podemos Andalucía

Adelante Andalucía: María Alcantud

Frente Amplio: Jesús Fernández, maestro de Educación Infantil, concejal en Huétor Vega

Huelva:

PP: Pilar Miranda, alcaldesa onubense

PSOE: Gabriel Cruz, diputado nacional, exalcalde de Huelva

Vox: Tomás Fernández, diputado nacional

Podemos: Hermes Gómez, chef de una cadena de hoteles, natural de Isla Cristina

Adelante Andalucía: Carmen Martín, vinculada al activismo por el derecho a la vivienda

Frente Amplio: Rebeca Marrtín, profesora de Educación Secundaria

Jaén

PP: Luis Mariano Camacho, alcalde de Bailén

PSOE: Isabel Uceda, alcaldesa de Lopera

Vox: Francisco José Alcaraz, diputado nacional

Podemos: Lola Rodrríguez, profesora y especialista en género e igualdad

Adelante Andalucía: Silvia Cano, auxiliar de enfermería

Frente Amplio: Antonio Ortega, exconcejal de Baeza, ligado a Izquierda Unida, especialista en Patrimonio Histórico en la Universidad Internacional de Andalucía

Los resultados de las elecciones generales anteriores, en julio de 2023

En las elecciones generales anteriores, del 23 de julio de 2023, la participación alcanzó un 70,40%, con 24.743.612 millones de personas depositando su voto. En Andalucía, concretamente, esa cifra fue del 68,99%, con 4.416.948 acudiendo a las urnas.

En total, se contabilizaron 41.186 votos en blanco, además de 59.063 votos nulos.

En el reparto de escaños, 61 en total, quien se erigió como la fuerza mayoritaria fue el PP, con 25 diputados, lo que supuso un alza para la formación de Juanma Moreno en la comunidad autónoma con 10 escaños más de los que cosechó en 2019.

Concretamente, los resultados de las elecciones generales de julio de 2023 en Andalucía fueron los siguientes:

PP: 25 diputados

PSOE: 21 diputados

Vox: 9 diputados

Sumar: 6 diputados

El resto de las formaciones, como PACMA, Adelante Andalucía o JM+, entre otros, no tuvieron apoyo suficiente para obtener un diputado.

Por provincias, el PP venció en Cádiz, Málaga, Granada y Almería, con un empate con el PSOE en Huelva, Córdoba y Jaén. Sevilla fue la única donde venció el PSOE.