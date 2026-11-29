Andalucía, clave, es la comunidad autónoma que más escaños aporta al Congreso, con un total de 60, y concentrando al 17,6% del electorado
Elecciones generales 2026, en directo: récord histórico de participación con el dato en el 68,1% a las 18:00h,15 puntos más que en 2023
España vive una nueva jornada electoral histórica con todos los focos puestos ya en el escrutinio y el resultado en las urnas, a las que han sido llamados un total de 38,7 millones de electores. De ellos, en Andalucía, –la comunidad autónoma que más escaños aporta al Congreso, con un total de 60–, se concentra el 17,6% de ese electorado, es decir, unos 6,5 millones de personas con derecho a voto, por lo que la región puede ser una de las claves en estos comicios.
Marcadas por una gran polarización, con acontecimientos de gran relevancia política en los últimos meses como la crisis de Ceuta, las manifestaciones por la vivienda y la huelga general, además de distintos episodios de protestas que han acrecentado la tensión en el país, de lo que se deriva en las urnas en estas elecciones generales depende el futuro del Gobierno de España.
Los resultados en Andalucía en las elecciones del 29N y el reparto de escaños
Con toda la atención puesta en el escrutinio del voto ciudadano, Andalucía, la comunidad más poblada de España, elige a 60 diputados al Congreso y 32 representantes para el Senado.
Entre sus ocho provincias, Sevilla es la que aporta el mayor número de escaños a la Cámara Baja, con 12, seguida de Málaga, con 11; Cádiz, con 8: Granada, con 7; Almería y Córdoba, con 6; Huelva y Jaén, con 5 escaños cada una.
Respecto a los miembros del Senado, del total de 32, por cada circunscripción se designan cuatro, al margen de los elegidos por el Parlamento andaluz en representación de la comunidad tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.
Los candidatos de Andalucía en las elecciones generales
Los candidatos presentados por cada formación para los comicios de este 29 de noviembre, clasificados por provincias y partidos, son los siguientes:
Sevilla:
- PP: Juan Bravo, vicesecretario nacional de Hacienda en la formación.
- PSOE: Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados.
- VOX: Reyes Romero, diputada nacional de los de Santiago Abascal.
- Podemos: la activista Mar Cambrollé
- Adelante Andalucía: Luis de los Santos, abogado especializado en derecho penal y derechos humanos
- Frente Amplio: Enrique Santiago, quien ha ejercido como portavoz de IU dentro del grupo Sumar
Málaga:
- PP: Elías Bendodo, vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del partido
- PSOE: José Bernal, secretario de Organización del PSOE malagueño
- Vox: Carlos Hernández Quero, diputado nacional
- Podemos: Micaela Jiménez, diplomada en Trabajo Social
- Adelante Andalucía: Ana Jiménez, profesora de Biología, ecologista y activista de Marea Verde
- Frente Amplio: Rafael Borrego, abogado y activista vinculado a la Flotilla de Gaza
Cádiz:
- PP: María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias
- PSOE: José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
- Vox: Blanca Armario, diputada nacional
- Podemos: Julio de la Torre, coordinador de Rebeldía, las juventudes de Podemos
- Adelante Andalucía: María Sánchez, ingeniera del sector del metal y activista por el derecho a la vivienda y portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cádiz
- Frente Amplio: Esther Gil de Reboleño, diputada de Movimiento Sumar
Almería:
- PP: Carmen Crespo, eurodiputada y exconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
- PSOE: Anabel Mateos, vinculada a las áreas de Organización y Transparencia y Acción Democrática del partido
- Vox: Rocío de Meer, diputada nacional
- Podemos: Jésica Jiménez, técnica en Electrónica
- Adelante Andalucía: Tania Ferre, profesora interina de Geografía e Historia, de Marea Verde
- Frente Amplio: Zacarías Lekal, historiador, educador social y concejal en Roquetas de Mar
Córdoba:
- PP: Lorena Guerra, senadora
- PSOE: Alberto Mayoral, diputado nacional
- Vox: José Ramírez del Río, diputado nacional,
- Podemos: Ana Calzada
- Adelante Andalucía: Carmen Sánchez, historiadora y activista antirracista
- Frente Amplio: Sebastián Pérez Gallardo, coordinador provincial de Izquierda Unida, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración
Granada:
- PP: Jorge Saavedra, concejal y número dos de la alcaldesa de Granada
- PSOE: María José Sánchez, alcaldesa de Albuñol
- Vox: Jacobo González-Robatto, diputado nacional
- Podemos: Alejandra Durán, portavoz de Podemos Andalucía
- Adelante Andalucía: María Alcantud
- Frente Amplio: Jesús Fernández, maestro de Educación Infantil, concejal en Huétor Vega
Huelva:
- PP: Pilar Miranda, alcaldesa onubense
- PSOE: Gabriel Cruz, diputado nacional, exalcalde de Huelva
- Vox: Tomás Fernández, diputado nacional
- Podemos: Hermes Gómez, chef de una cadena de hoteles, natural de Isla Cristina
- Adelante Andalucía: Carmen Martín, vinculada al activismo por el derecho a la vivienda
- Frente Amplio: Rebeca Marrtín, profesora de Educación Secundaria
Jaén
- PP: Luis Mariano Camacho, alcalde de Bailén
- PSOE: Isabel Uceda, alcaldesa de Lopera
- Vox: Francisco José Alcaraz, diputado nacional
- Podemos: Lola Rodrríguez, profesora y especialista en género e igualdad
- Adelante Andalucía: Silvia Cano, auxiliar de enfermería
- Frente Amplio: Antonio Ortega, exconcejal de Baeza, ligado a Izquierda Unida, especialista en Patrimonio Histórico en la Universidad Internacional de Andalucía
Los resultados de las elecciones generales anteriores, en julio de 2023
En las elecciones generales anteriores, del 23 de julio de 2023, la participación alcanzó un 70,40%, con 24.743.612 millones de personas depositando su voto. En Andalucía, concretamente, esa cifra fue del 68,99%, con 4.416.948 acudiendo a las urnas.
En total, se contabilizaron 41.186 votos en blanco, además de 59.063 votos nulos.
En el reparto de escaños, 61 en total, quien se erigió como la fuerza mayoritaria fue el PP, con 25 diputados, lo que supuso un alza para la formación de Juanma Moreno en la comunidad autónoma con 10 escaños más de los que cosechó en 2019.
Concretamente, los resultados de las elecciones generales de julio de 2023 en Andalucía fueron los siguientes:
- PP: 25 diputados
- PSOE: 21 diputados
- Vox: 9 diputados
- Sumar: 6 diputados
- El resto de las formaciones, como PACMA, Adelante Andalucía o JM+, entre otros, no tuvieron apoyo suficiente para obtener un diputado.
Por provincias, el PP venció en Cádiz, Málaga, Granada y Almería, con un empate con el PSOE en Huelva, Córdoba y Jaén. Sevilla fue la única donde venció el PSOE.