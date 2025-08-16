Sara Andrade 16 AGO 2025 - 07:30h.

Aunque no hay fechas exactas, muchos sitúan las dos primeras crisis de pareja entre el año y los tres años

Sebastián Girona, psicólogo: "Una pareja no funciona cuando fallan dos factores fundamentales"

Todas las parejas de larga duración atraviesan crisis. Así lo aseguran los psicólogos y expertos en relaciones sentimentales. No hay crecimiento ni aprendizajes sin pasar por ahí, aunque sea complicado y difícil de gestionar. De la fortaleza y del amor de la pareja dependerá que esa crisis acabe o no en ruptura. Y, aunque cada relación experimenta las crisis en un determinado momento, los expertos sí señalan que hay momentos recurrentes: la mayoría se producen pasado el primer año, tras los tres años de relación, a los 10 años y, si hay hijos, cuando estos se marchan de casa. Es en este momento cuando los padres experimentan el 'síndrome del nido vacío', que es cuando los padres dejan de ser cuidadores para recuperar su espacio personal de nuevo.

Si nos centramos en las dos primeras crisis hablamos de la mayoría de ellas, muchas parejas no atraviesan el año de relación porque hay una falta de compromiso por alguno de los miembros de la pareja o por ambos. ¿Por qué ocurre? ¿Es verdad que hay un impasse tras los primeros años de relación? Así lo explica Sebastián Girona, psicólogo especializado en vínculos desde hace más de 10 años y autor del libro 'Te quiero pero no funciona' (Plataforma Editorial):

"Todas las parejas tienen un contrato. Ese contrato se va construyendo en los primeros tiempos de la relación y, más tarde o más temprano, inexorablemente, uno de los dos va a pedir modificar algo de ese contrato, cambiar alguna cláusula, revisarlo. Básicamente porque, si bien somos los mismos, vamos necesitando cosas diferentes en distintos momentos de nuestra vida y en distintas etapas de la relación. En ese sentido, ahí se producen modificaciones en cualquier relación: en una relación de mucho tiempo también sucede, en una relación de pocos años también ocurre. Una pareja en crisis no es otra cosa que una pareja intentando renovar ese contrato. A veces lo consiguen y a veces no".

Tras la fase de enamoramiento: la primera gran crisis

Hay muchas personas que se quedan atrapadas en la fase de enamoramiento, que como expresan la psicóloga experta en relaciones Silvia Congost, es una fase adictiva donde todo nos parece perfecto y donde podemos pasar por alto muchas 'red flags', es decir, banderas rojas de lo que podría ser una relación tóxica más adelante. "Muchas personas son adictas a estar enamoradas. Terminan sus relaciones cuando la magia de haber conocido alguien nuevo desaparece; cuando empiezan a ver defectos en la otra persona y a darse cuenta que no es tan perfecta como pensaban".

Nuestro cerebro cambia con la química del amor, por eso en esos primeros meses todo nos encanta de la persona que estamos conociendo, solo tenemos tiempo y espacio para él o ella. ¿Qué ocurre para que las cosas se tuerzan, entonces? Hay un choque de realidad, ya que todo empieza a estabilizarse, y ese enamoramiento va bajando de intensidad...

"Durante el enamoramiento la pareja tiene viento de cola: todo es fácil, todo fluye, todo funciona muy bien. El enamoramiento tiene mucha intensidad y poca profundidad, y cuando termina esta etapa (que no se sabe exactamente cuánto dura, pero sí se sabe que termina), la pareja tiene que cruzar el desierto. O sea, tiene que comenzar a construir una relación de amor que inexorablemente va a perder intensidad para, supuestamente, ganar profundidad. Y digo supuestamente porque eso no siempre ocurre o no todas las parejas consiguen cruzar ese desierto", añade Sebastián Girona a Informativos Telecinco.

Como explica, Sebastián, durante esa fase vemos a la persona que queremos ver, la idolatramos, por eso una de las primeras dificultades cuando termina esta fase es aceptar los defectos y empezar una relación real. "Comenzar una relación de amor profundo con una persona que ya no tengo idealizada, puede ser una tarea compleja a veces". Pero no imposible...

Hay personas que quedan atrapadas en esta fase, ¿te suena esa persona que "va de flor en flor"? ¿Por qué sucede? Como decíamos, el enamoramiento genera mucha adrenalina, dopamina, serotonina, es decir, muchos fenómenos en el cerebro y adicción. Como muchas personas no se ven capaces de enfrentarse a construir una relación profunda, se quedan atrapados en esa fase porque les es más sencillo.

Las tres herramientas claves para fortalecer una relación

La segunda gran crisis tiene mucho que ver con el compromiso, cuánto compromiso estamos dispuestos a asumir. Tras los tres años de relación es cuando las parejas se plantean una convivencia, compartir gastos, conocer a la familia de la otra persona, casarse, tener hijos, mascotas, etc. ¿Qué podemos hacer para que esa etapa sea satisfactoria?

Comunicar a nuestra pareja qué es lo que esperamos y queremos es la base de cualquier relación sólida. Si los dos estamos de acuerdo, quizá entonces sea el momento de dar el paso, pero hay mucho más. Para Sebastián Girona "hay tres grandes herramientas" para gestionar esa crisis que esa relación se fortalezca.

"Una es la admiración: yo tengo que admirar algún aspecto de mi pareja, algo como, por ejemplo, cómo resuelve, cómo maneja cierto tema en su vida, sin que esto llegue a ser una idealización. Otro aspecto muy importante es la influencia: básicamente es prestarle atención a lo que dice nuestra pareja. Si yo tengo un problema en mi trabajo, mi pareja da una opinión y yo tendría que escuchar esa opinión para darle lugar. Otro, por supuesto, es el compañerismo: el poder mirar al otro, saber qué tiene el otro en la cabeza, cuáles son sus miedos, sus deseos, sus sueños más importantes; poder saber las cosas más relevantes que le ocurrieron en su infancia, en su adolescencia; conocer muy bien al otro. Eso fortalece muchísimo la relación. Y por último, por supuesto, el diálogo. El diálogo es el oxígeno de la pareja y, como una persona no puede vivir sin oxígeno, una pareja tampoco puede vivir sin diálogo".

La familia y los amigos en la pareja: qué lugar deben ocupar

Hablar de nuestra relación con otras personas como amigos o familia puede ser bueno o malo, según se mire y según sea nuestro círculo más cercano. Hay veces que muchos familiares o amigos han dinamitado parejas por celos, inseguridades o miedos... En este sentido, es importante escoger en quién confiamos porque no todo el mundo vale para conocer nuestros problemas de pareja.

"Una cosa es que yo se lo explique a un amigo soltero que probablemente va a tener una perspectiva desde esa posición y que quizás no sea tan pro pareja, y otra cosa es que yo se lo cuente a un amigo con quien sé que le da un lugar importante en su vida a su relación. Ya la elección va a indicar cuál es el camino. Lo que sí me parece importante es no contárselo a todo el mundo. Creo que sí, a veces necesitamos elegir a quién (a uno o a dos) y poder hablarlo con esas personas, por supuesto, confiando en el criterio que tengan respecto al tema", subraya Sebastián.

¿Cómo es de importante el entorno de la pareja para que esta pueda afianzar la relación? Pues mucho, la pareja tras la fase de enamoramiento tendrá que crear un "nosotros", lo que llamamos la unidad de pareja que va a tener que marcar los límites que considere con respecto a las personas que están fuera de la relación, sobre todo con la familia política, que muchas veces puede, de alguna manera, desconocer los límites que la pareja pueda poner.

"Hay dos conceptos que son muy importantes: uno es el de la familia creada, que es la familia que nosotros decidimos construir con nuestra pareja, y el otro es el de la familia de origen. Muchas veces estos dos conceptos sirven para visibilizar claramente la lógica de los límites y la lógica de que nuestra pareja tiene que ser lo más importante: la construcción que hagamos de la misma por sobre todas las cosas que estén por fuera, tanto amigos como familia política o lo que sea".