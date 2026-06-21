La Unión Europea ya recomendó a todos los ciudadanos que tuviesen un kit de supervivencia ante posibles tragedias climáticas

Samuel Santamaría, exmilitar e instructor en supervivencia: "En escenarios de emergencia o situaciones reales, tomar decisiones acertadas es vital"

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En los últimos años, las tragedias climáticas cada vez son más usuales. Episodios como la DANA de Valencia, la nevada de Fillomena, el volcán de La Palma o algunos terremotos registrados demuestran que el cambio climático no es un problema futuro, sino una realidad que condiciona la economía, el territorio y las condiciones de vida y de trabajo.

Por eso, muchos expertos advierten sobre la importancia de contar en casa con un kit de superviviencia con el que se pueda sobrevivir durante varios días en entornos urbanos, rurales y en situaciones de emergencias y crisis.

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El plan de emergencia hídrica que recomiendan los expertos

Uno de ellos es Samuel Santamaría, exmilitar de unidades de élite e instructor de supervivencia, que ha concedido una entrevista a la web de 'Informativos Telecinco' en la que recomienda a la población que cuente con lo que él mismo ha denominado un ‘plan familiar de emergencia hídrica’.

En su charla con este medio, el experto ha recomendado a la población que cuente con reservas de agua potable en su casa. "Pocas familias han pensado realmente qué harían si el suministro se corta durante varios días. Ese plan consiste en calcular necesidades reales de agua, saber almacenarla, aprender a potabilizarla y gestionar su consumo de forma eficiente", destaca el experto.

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Hay que recordar que, en situaciones de urgencia máxima, se puede aguantar varios días sin comer. Sin embargo, como recoge el exmilitar "el agua es vital, sin agua la situación se vuelve crítica muy rápido".

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Otros kit de superviviencia necesarios, según la UE

Desde la pandemia y el apagón, la idea de comenzar a preparar un 'kit de supervivencia' con los objetos básicos y necesarios en caso de guerra o catástrofe, empezó a ser un tema de conversación de lo más común de ver en redes sociales, a pie de calle e incluso en los informativos. Desde la Unión Europea, han optado por recomendar una serie de enseres básicos, además de muchos otros que quizás no son tan fáciles de pensar, pero son igual de importantes.

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Si no se precisa del tiempo para hacer un kit propio, siempre se puede comprar uno ya hecho que cuente con lo aconsejado por la UE que, en caso de no tener nada, puede convertirse en una opción de lo más económica.

En concreto, los objetos esenciales con los que debe contar el kit son:

Distintas linternas

Una radio con carga solar y USB para poder cargar en ella móviles

Hornillo de gas con cartuchos,

Cargador solar,

Filtro de agua

Multiherramientas

Pilas alcalinas

Un botiquín de lo más completo.

Además de esto, es imprescindible contar con alimentos fáciles de preparar y con una fecha de caducidad amplia, aquellos no perecederos como las latas de conservas, que se pueden adquirir al por mayor y almacenar sin miedo a que se estropeen.

Las garrafas de agua también son esenciales por si no se tiene acceso al agua potable. Como recomendación, se aconseja unos cinco litros por persona.

El botiquín de primeros auxilios para situaciones de emergencia debe incluir:

Gasas estériles

Vendas

Tiritas de varios tamaños

Esparadrap

Guantes de nitrilo

Tijeras, suero fisiológico

Antisépticos (alcohol/povidona)

Termómetro y mantas térmicas.

Además, el kit al que hacía referencia la Unión Europea está principalmente orientado a una mochila de autosuficiencia de 72 horas, la conocida mochila de emergencia.

El sistema integral de preparación

Por su parte, Samuel Santamaría, exmilitar de unidades de élite e instructor de supervivencia, sostiene en su charla con 'Informativos Telecinco' que la preparación real funciona como un sistema compuesto por diferentes elementos complementarios: "Kits domésticos, mochilas de evacuación, equipos para el vehículo, reservas hídricas o material específico según el tipo de emergencia y el entorno de cada persona".

Precisamente, la suma de todos esos kits, junto con la interoperabilidad entre ellos, es lo que termina formando un sistema integral de preparación. "Porque una mochila por sí sola no resuelve todas las necesidades", termina destacando el exmilitar.