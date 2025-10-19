Iván Sevilla 19 OCT 2025 - 19:38h.

Al hombre se le atribuye el homicidio en el ámbito de la violencia de género: tenía una relación esporádica con la víctima

El presunto autor del crimen de Zarautz tiene denuncias de parejas anteriores por violencia machista

Compartir







San SebastiánEl Juzgado de Guardia de Azpeitia ha decretado el ingreso en prisión provisional para el acusado de matar a una mujer en la localidad de Zarautz (Guipúzcoa). Así lo han confirmado fuentes del TSJPV a Europa Press.

Este 19 de octubre por la mañana, el hombre de 47 años había pasado a disposición judicial tras su arresto. Se investigaba el crimen como un caso de violencia machista, ya que presunto agresor y víctima mantenían "una relación esporádica", según la Ertzaintza.

La policía vasca ha informado que procedió al arresto del sospechoso el jueves 17, al día siguiente del homicidio, "en base a los indicios recabados y teniendo en cuenta la posibilidad de huida" del varón, ha justificado.

Al principio, los investigadores señalaron que no existía un vínculo afectivo entre ambos, pero después descubrieron que sí. "Se habían estado viendo con frecuencia en esta última etapa", argumentan tras atribuirle el delito en el ámbito de la violencia de género.

PUEDE INTERESARTE Los próximos pasos en la investigación de la muerte de Isak Andic: los mossos piden investigar a fondo a su hijo

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Precisamente, la Ertzaintza aseguró a EFE que el arrestado tenía "antecedentes policiales de violencia machista" e incluso existían "denuncias de parejas anteriores" que habían estado con él. Pero, la mujer fallecida ahora no lo había denunciado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cuerpo sin vida en un domicilio

Su cuerpo sin vida fue hallado en un domicilio particular de Zarautz. Un aviso a emergencias llevó a movilizar a los efectivos policiales y sanitarios hasta esa vivienda, ubicada en la calle Indamendi. Los médicos certificaron el fallecimiento.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Y la policía vasca "evidenció ciertos aspectos que podrían determinar una muerte violenta". Hasta ese inmueble fue trasladado de nuevo el presunto homicida para una reconstrucción de los hechos junto a los agentes, en el marco de la investigación.