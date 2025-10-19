Logo de telecincotelecinco
Homicidios

Decretan prisión provisional para el acusado de matar a una mujer de 53 años en Zarautz, Guipúzcoa

Agentes de la Ertzaintza con un arrestado por homicidio
El sospechoso de la muerte fue arrestado ante la posibilidad de su huidaErtzaintza
San SebastiánEl Juzgado de Guardia de Azpeitia ha decretado el ingreso en prisión provisional para el acusado de matar a una mujer en la localidad de Zarautz (Guipúzcoa). Así lo han confirmado fuentes del TSJPV a Europa Press.

Este 19 de octubre por la mañana, el hombre de 47 años había pasado a disposición judicial tras su arresto. Se investigaba el crimen como un caso de violencia machista, ya que presunto agresor y víctima mantenían "una relación esporádica", según la Ertzaintza.

La policía vasca ha informado que procedió al arresto del sospechoso el jueves 17, al día siguiente del homicidio, "en base a los indicios recabados y teniendo en cuenta la posibilidad de huida" del varón, ha justificado.

Al principio, los investigadores señalaron que no existía un vínculo afectivo entre ambos, pero después descubrieron que sí. "Se habían estado viendo con frecuencia en esta última etapa", argumentan tras atribuirle el delito en el ámbito de la violencia de género.

El arrestado fue trasladado de nuevo al lugar de los hechos junto a agentes

Precisamente, la Ertzaintza aseguró a EFE que el arrestado tenía "antecedentes policiales de violencia machista" e incluso existían "denuncias de parejas anteriores" que habían estado con él. Pero, la mujer fallecida ahora no lo había denunciado.

Cuerpo sin vida en un domicilio

Su cuerpo sin vida fue hallado en un domicilio particular de Zarautz. Un aviso a emergencias llevó a movilizar a los efectivos policiales y sanitarios hasta esa vivienda, ubicada en la calle Indamendi. Los médicos certificaron el fallecimiento.

Y la policía vasca "evidenció ciertos aspectos que podrían determinar una muerte violenta". Hasta ese inmueble fue trasladado de nuevo el presunto homicida para una reconstrucción de los hechos junto a los agentes, en el marco de la investigación.

