Redacción Euskadi 09 OCT 2026 - 12:43h.

Los dos investigados habrían violado a una menor durante las fiestas de Maritxu Kajoi, el pasado viernes de madrugada

Dos años después, archivan la causa de las dos educadoras investigadas por agresión sexual a una niña en Donostia

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San SebastiánEn menos de una semana, dos individuos habrían violado presuntamente a una menor de 14 años en Guipúzcoa, habrían sido identificados y detenidos por la Ertzaintza, pasado ante el juez y puestos ambos en libertad, previa retirada de sus pasaportes, y citados a comparecer al día siguiente. Aquí la historia cambia para ellos, mientras que uno acudió al juzgado, como se le había requerido, el otro aprovechó para escapar. Ahora, el primero aguarda de manera provisional en prisión y el otro, se encuentra en paradero desconocido.

La justicia ha dictado una orden de busca y captura para este hombre, de 33 años y nacionalidad marroquí, acusado de agredir sexualmente, junto al otro implicado, de 20 a una menor, de 14 años el pasado fin de semana, durante las fiestas de la localidad guipuzcoana de Arrasate.

Los dos sospechosos fueron detenidos a lo largo del fin de semana, pero solo uno de ellos ha ingresado en prisión preventiva, tras darse a la fuga el de mayor edad y que, además, tiene antecedentes relacionados con otra agresión sexual.

Sin pasaporte y con antecedentes

El acusado aprovechó que este martes ambos volvieron a la calle, después de que la Fiscalía, según adelanta El Diario Vasco, no solicitara su ingreso en prisión provisional y por tanto, que el juez los dejara en libertad con medidas cautelares, para escapar.

Así, al día siguiente, solo el acusado más joven se presentó en el juzgado de Bergara, tal y como se les había citado, y de ahí, fue trasladado a la cárcel. El presunto violador huido carece de pasaporte, ya que el juzgado se lo retiró como medida cautelar.

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Ambos están investigados por la violación a una menor de 14 años en la madrugada del viernes 2 al sábado 3 de octubre, en el municipio guipuzcoano de Arrasate que celebraba su popular fiesta, Maritxu Kajoi.

La víctima fue trasladada al hospital por la Policía Local, tras ser encontrada inconsciente en un parque, pero no fue hasta que estuvo en casa cuando empezó a intuir que podría haber sufrido una agresión sexual. De vuelta en el centro hospitalario confirmaron que sufría lesiones compatibles con una violación y se activó el protocolo por agresiones sexuales.

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La Ertzaintza arrancó una investigación que les llevó solo unas horas después a detener a uno de los presuntos violadores y al día siguiente, al segundo sospechoso. Tras ser puestos a disposición judicial, quedaron en libertad con medidas cautelares y el fugado aprovechó para escapar.