La administración de Lotería de Ourense encargada de la impresión de las participaciones ha anunciado que están anuladas

Anulan participaciones de la lotería de 'El Niño' vendidas en un colegio de La Peroja, Ourense, "por un error"

OurenseDespués de lo sucedido con las participaciones del Sorteo de Navidad, premiado con el Gordo y que ha generado un problema en el pueblo leonés de Villamanín, nadie quiere que suceda lo mismo en el sorteo de la Lotería del Niño, que se celebra este martes 6 de enero, y por eso en la localidad orensana de A Peroxa se han apresurado a avisar, por todos los medios posibles de un error en las papeletas del ANPA del colegio de la localidad, el CEIP Roberto Blanco Torres.

El propio Concello de A Peroxa compartía este fin de semana en sus redes sociales el aviso, con un comunicado de la administración de lotería oresana, donde alertan del error de impresión en las participaciones y de su anulación.

Como ha contado el responsable del ANPA, Constantino García, encargaron las participaciones en la administración de lotería número de 10 de Ourense, el lotero les pasó el número que jugaban, pero envió a la imprenta “un número incorrecto, el del año pasado”, en lugar del de este año. El propio lotero avisó a los responsables de la asociación y las papeletas están anuladas.

Desde el ANPA aseguran además que se están intentando poner en contacto con todas las personas que compraron participaciones para devolverles el dinero: "No queremos que pase como en Villamanín,”, han afirmado.

Este mismo lunes los afectados podrán recuperar el importe de las participaciones

Desde el ANPA han insistido en que este error en la elaboración de las participaciones es “totalmente ajeno a ella” y han pedido disculpas por lo sucedido. Además, han anunciado que este mismo lunes por la tarde, de 16.00a a 19.00 horas, las personas interesadas pueden acudir a la Casa do Agro de A Peroxa para que les devuelvan el importe de las participaciones adquiridas. Así mismo, las personas que no puedan acercarse personalmente pueden contactar con los miembros del ANPA del colegio, que estarán a disposición de los compradores y les facilitarán la devolución del dinero.

La administración, por su parte, ha lamentado las molestias ocasionadas y ha reiterado su "compromiso con la transparencia", asegurando que la decisión tomada se debe a un "problema en la tramitación administrativa" del número que jugaba el ANPA.

"La incidencia detectada afecta exclusivamente al proceso de gestión del número y no es imputable a los participantes, motivo por el cual se ha procedido a la anulación de dichas participaciones como medida preventiva y de responsabilidad", explica el comunicado ofrecido por la administración de lotería orensana que ha compartido el Concello de A Peroxa también en sus redes.