Lotería del Niño 2026: ¿Cómo puedes reclamar tu premio si pierdes o te roban el décimo?

Guardas tu décimo con ilusión durante semanas, esperando como agua de mayo el sorteo del 06 de enero… hasta que un despiste, un descuido o un inconveniente hurto lo deja fuera de tus manos. Aunque sea cierto que un boleto premiado pertenece legalmente a quien lo posee, perderlo o que te lo roben complica mucho cobrarlo, y el proceso para poder hacerlo depende de la cuantía del premio y de cómo puedas probar que era tuyo. Te explicamos paso a paso cómo actuar en estos casos, para que la alegría del premio no se convierta en súbita amargura.

Lo primero que hay que saber es que un décimo de la Lotería del Niño 2026 es un título al portador, lo que quiere decir que, en principio, quien lo presenta puede cobrar el premio. Por eso, si lo pierdes o te lo roban y no cuentas con pruebas de su compra o no hay un registro oficial que diga que era tuyo, cobrar puede resultar imposible. Por eso es importante guardar fotos, copias o recibos como paso clave para poder justificar la propiedad del décimo.

Denuncia inmediata: el primer paso imprescindible

Si pierdes el décimo antes del sorteo o te lo roban, lo primero que debes hacer es presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. En ella debes incluir, si los recuerdas, el número, la serie y la fracción del décimo, el lugar donde lo compraste o dónde ocurrió el incidente. Guardar una foto o una copia del mismo, en la que puedan comprobarse todos esos datos claramente, aumenta mucho las posibilidades de acreditar la titularidad.

Las evidencias que más ayudan a acreditar que era tu décimo son:

Fotografía o fotocopia con número, serie y fracción.

Justificante de compra si lo adquiriste con tarjeta o online.

Mensajes o correos con confirmaciones de compra compartida.

Testigos que puedan declarar que te vieron con el décimo antes del robo o pérdida.

Es aconsejable hacer esta denuncia antes del sorteo si sabes que ha desaparecido, pero incluso tras el sorteo sigue siendo necesario denunciar cuanto antes si resulta premiado.

Notificar a Loterías y Apuestas del Estado

Una vez hecha la denuncia, el siguiente paso es notificar a Loterías y Apuestas del Estado de la situación acontecida, aportando una copia de la denuncia y cualquier otra prueba que tengas (foto, recibo, copia firmada, confirmación de compra online…). Esto es necesario para que, si tu número resulta premiado, se pueda bloquear el pago hasta que se aclare la titularidad. Sin este aviso, un tercero que encuentre o tenga en su poder dicho décimo puede intentar cobrarlo, ya que quien lo presente normalmente es considerado tenedor legítimo.

En el caso de que encuentres ese décimo premiado después del sorteo, no se puede cobrar automáticamente el premio, especialmente si hubo denuncia previa de robo o pérdida. En ese caso, lo razonable y legal es comunicárselo inmediatamente a las autoridades y a SELAE para que evalúen la situación. Presentar el décimo encontrado sin estas notificaciones previas puede incluso derivar en problemas legales por apropiación indebida.

La diferencia entre premios pequeños y. premios grandes

Para premios inferiores a 2.000–2.500 euros, si recuperas el décimo o tienes pruebas claras, puedes acudir con él a una administración de loterías y presentar tu documentación. En estos casos, el propio billete suele ser suficiente, y no es habitual emprender acciones judiciales complejas.

En el caso de premios de mayor cuantía, especialmente si hablas de cantidades importantes como la pedrea, segundo o primer premio, la situación se complica. Una vez que se ha denunciado la pérdida o robo, puede ser necesario acudir a un juzgado para solicitar una orden que paralice el pago hasta que se decida quién es el legítimo propietario del décimo.

En cualquier caso, e Independientemente de que pierdas o te roben el décimo, el derecho a cobrar un premio caduca a los tres meses a partir del sorteo (el 7 de abril). Si no interpones ninguna reclamación o no actúas dentro de ese plazo, puedes perder el derecho al cobro para siempre.