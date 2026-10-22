Raquel Noya A Coruña, 22 OCT 2026 - 18:30h.

La Xunta permitirá acumular hasta dos licencias de taxi en municipios con menos de 100 autorizaciones y contratar hasta tres conductores a tiempo parcial por licencia

La reforma, prevista para 2027, eliminará los 15 minutos de precontratación de Uber, Cabify y Bolt, aunque los VTC seguirán limitados a los trayectos interurbanos

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Conseguir un taxi en municipios pequeños o ampliar las horas de servicio podría ser más sencillo en Galicia a partir de 2027. La Xunta prepara una reforma de la normativa del taxi y de los vehículos de transporte con conductor (VTC) con la que pretende aumentar la oferta de transporte, especialmente en las zonas rurales, y adaptar las condiciones de funcionamiento del sector.

Los cambios se incluirán en la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos de 2027 y afectarán tanto a los profesionales del taxi como a las plataformas de transporte como Uber, Cabify y Bolt. Entre las principales novedades figuran la posibilidad de acumular dos licencias de taxi en determinados municipios, contratar conductores a tiempo parcial y eliminar la espera obligatoria de 15 minutos para los servicios VTC.

Más conductores y dos licencias de taxi por titular

Uno de los objetivos de la reforma es evitar que localidades con poca población se queden sin servicio de taxi por la falta de profesionales o las dificultades para mantener la actividad durante toda la jornada.

Para ello, la Xunta permitirá que una misma persona sea titular de hasta dos licencias de taxi en municipios que tengan menos de 100 autorizaciones. La medida busca facilitar la organización del servicio y dar más margen a quienes trabajan en localidades donde el número de taxis es reducido.

También cambiarán las condiciones de contratación. La nueva normativa eliminará la obligación de dedicación exclusiva y permitirá contratar hasta tres conductores a tiempo parcial por cada licencia.

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Esta fórmula facilitará la organización de turnos y permitirá repartir las horas de trabajo entre varios profesionales, con el objetivo de ampliar la disponibilidad de vehículos sin que toda la actividad dependa de un único conductor.

Los ayuntamientos, según recoge el diario La Región, también tendrán más facilidades para adjudicar las autorizaciones que estén disponibles. En los municipios pequeños podrán sacar todas las licencias pendientes en una sola convocatoria, sin tener que esperar un año entre concursos.

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Uber, Cabify y Bolt: adiós a los 15 minutos de espera

La reforma también introduce cambios para los vehículos de transporte con conductor, conocidos como VTC y utilizados por plataformas como Uber, Cabify y Bolt.

La principal novedad será la eliminación de la obligación de contratar el servicio con 15 minutos de antelación. De salir adelante la medida, desaparecerá ese margen de espera establecido en la normativa gallega para estos vehículos.

Además, la Xunta plantea simplificar las condiciones para obtener autorizaciones VTC: bastará con disponer de un vehículo para solicitar una autorización, según las modificaciones previstas. La nueva regulación también permitirá incorporar publicidad exterior en estos automóviles.

No obstante, la flexibilización no supondrá que los VTC puedan operar sin restricciones. Seguirán limitados a los servicios interurbanos en Galicia, por lo que no estarán autorizados para realizar trayectos urbanos dentro de una misma ciudad.

¿Cuándo entrarán en vigor los cambios?

Las modificaciones forman parte de la ley de acompañamiento de los presupuestos de Galicia para 2027. La Xunta busca, con esta reforma, adaptar la regulación autonómica a la legislación estatal y facilitar la prestación de servicios de transporte en un territorio marcado por la dispersión de la población.

El propósito es reforzar la disponibilidad del taxi en las zonas con menos habitantes y modificar las condiciones de funcionamiento de los VTC. Si la reforma se aprueba y entra en vigor según lo previsto, ambos sectores afrontarán 2027 con nuevas reglas de contratación y prestación del servicio. El alcance definitivo dependerá de la tramitación de la normativa y de las condiciones que finalmente se incorporen al texto legal.