Raquel Noya Pontevedra, 10 NOV 2026 - 19:30h.

La instalación de una cubierta en Priegue, Nigrán, está bajo investigación de la Fiscalía por posibles irregularidades urbanísticas

Los responsables del club de petanca defienden que han recuperado un terreno degradado y aseguran que está abierto a todo el mundo

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Una cubierta para poder jugar a la petanca cuando llueve se ha convertido en el origen de un conflicto vecinal en Nigrán, Pontevedra. Lo que para los usuarios de la instalación es una mejora de un espacio que llevaba años abandonado, para la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) constituye una construcción que debe desaparecer por encontrarse en suelo rústico.

La disputa afecta a la pista de petanca de Condomínguez, en la parroquia de Priegue, donde el club deportivo A Irmandade lleva tiempo organizando partidas y competiciones al resguardo de la lluvia gracias a una cubierta que estaba destinada a su destrucción. Según informa Faro de Vigo, la APLU ha ordenado retirar tanto la cubierta metálica como el aseo portátil instalado en la parcela y además, la Fiscalía de Vigo mantiene abierta una investigación para esclarecer si se han cometido delitos urbanísticos relacionados con la construcción.

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Mientras tanto, el club y la comunidad de montes, propietaria de los terrenos, han presentado un recurso para intentar frenar el derribo. Sus responsables defienden que la instalación presta un servicio a los vecinos y que no perjudica a nadie.

“Está para el uso de todo el mundo”, explica a Informativos Telecinco Manuel Alonso, presidente del club de petanca A Irmandade y de la comunidad de montes. El representante insiste en que la pista permanece abierta a cualquier persona y que nunca se ha impedido el acceso a quienes quieren utilizarla, “al contrario”, asegura, además de no servir de fuente de ingresos para absolutamente nadie.

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De un terreno abandonado a una zona de encuentro

La parcela donde se encuentra la pista tenía poco que ver con el espacio deportivo que es ahora. Según explica Alonso, durante décadas fue un terreno degradado en el que se acumulaban residuos y escombros. Allí se había depositado tierra procedente de las obras del campo de fútbol, construido en 1970, y con el paso del tiempo acabó convirtiéndose en un lugar al que acudían personas para arrojar todo tipo de desperdicios.

La comunidad de montes decidió acondicionar la zona y aprovecharla para habilitar una pista de petanca. Posteriormente, en 2023, llegó la cubierta metálica que permite practicar este deporte sin depender de las condiciones meteorológicas, algo que celebran los integrantes del club y vecinos de la zona por el aprovechamiento de las instalaciones durante todo el año.

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La estructura había sido encargada inicialmente por el Concello para las pistas de otro club de la parroquia, situado junto al centro cultural O Torreiro de Priegue. Sin embargo, finalmente no se instaló allí para evitar posibles molestias a una vivienda cercana que quedaría pegada a la infraestructura. Tras permanecer un tiempo en un taller, se acordó trasladarla a Condomínguez y darle un uso práctico.

Para los responsables de A Irmandade, la cubierta ha supuesto un cambio importante en la actividad deportiva: “Permite que no tengamos que suspender partidos de liga o campeonatos cuando el tiempo sea adverso”, señala Alonso, “y que otra gente pueda disfrutar de las vistas del entorno sin empaparse cuando llueve”, añade.

El presidente destaca también que la actuación ha servido para recuperar un espacio que estaba desaprovechado: “Es una zona que estaba totalmente degradada”, asegura. Además de los jugadores habituales, la instalación recibe visitas de personas que se acercan hasta allí para disfrutar de las vistas de la ría de Baiona y las islas Cíes, que aprovechan para fotografiarla y tomarse selfies. “Para nosotros es un orgullo darle una utilidad a esta parcela”, detalla Alonso.

La denuncia y la investigación de la Fiscalía

El conflicto llegó a las administraciones después de que Lucía Chamorro, portavoz de Alternativa Veciñal Somos Nigrán, denunciase posibles irregularidades urbanísticas ante la Xunta y la Fiscalía. La denuncia cuestiona tanto la instalación de la cubierta en suelo rústico como la actuación del Ayuntamiento, que destinó 26.559,50 euros a sufragarla.

La investigación del ministerio público busca determinar si se produjo algún delito urbanístico. Para ello, ya han prestado declaración el alcalde de Nigrán, Juan González, el concejal de Vías y Obras, Rubén Rial, y el anterior responsable de Deportes, Luis Sanromán. También ha sido citado el representante de la empresa que suministró la estructura.

Entre los aspectos cuestionados figura el pago de la cubierta mediante dos facturas, una de 16.637,50 euros y otra de 9.922 euros. El gobierno local sostiene que los dos pagos responden a las distintas fases de instalación y traslado de la estructura y descarta que se produjese un fraccionamiento irregular del contrato.

Por su parte, el alcalde defiende que la cubierta tiene una finalidad exclusivamente deportiva y asegura que el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), pendiente de aprobación definitiva, contempla calificar estos terrenos como equipamiento deportivo, lo que permitiría legalizar la instalación.

“Si volviera atrás, haría exactamente lo mismo”

Mientras se resuelve el procedimiento, los responsables de la pista mantienen su intención de defender la instalación. Manuel Alonso insiste en que no existe ningún perjuicio para los vecinos y que la vivienda más próxima se encuentra a unos cien metros. “No molestamos absolutamente a nadie”, afirma. El presidente asegura que la propietaria de esa vivienda nunca ha presentado quejas por la actividad de la pista.

El club considera que la cubierta ha permitido dar una nueva vida a una parcela que llevaba años sin aprovechamiento y que ahora sirve como punto de encuentro para aficionados a la petanca de la parroquia y de otros lugares. Por eso, pese a la orden de retirada y a la investigación abierta, Alonso no se arrepiente de la decisión que tomaron: “Si volviera atrás, haría exactamente lo mismo”, asegura.

Su objetivo ahora es que el recurso presentado prospere y que la pista pueda seguir funcionando los días de lluvia gracias a una cubierta que llegó de rebote y que iba a terminar condenada al olvido en un taller.