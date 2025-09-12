Ofrecen 85.000 euros de recompensa por el asesino de Charlie Kirk, que se enfrentará a la pena de muerte

Las autoridades piden colaboración ciudadana para poder detener al hombre más buscado de Estados Unidos

El análisis de Carlos Franganillo sobre el crimen de Charlie Kirk: "No es algo aislado, refleja el desgarro interno de EEUU"

El asesino de Charlie Kirk tiene a las autoridades desconcertadas. Actuó y huyó con agilidad pero dejó sus huellas y un rifle. Ofrecen 85.000 euros de recompensa a quien dé una pista que permita su detención. El hombre más buscado de Estados Unidos ahora mismo podría enfrentarse la pena de muerte.

Los investigadores han rastreado los movimientos del asesino de Charlie Kirk, un hombre de edad universitaria, desde su llegada al campus. Desde una azotea dio un disparo mortal en el cuello, después bajó al suelo de un salto y huyó con facilidad. Lo tenía todo muy bien preparado y calculado.

En su huida, creen los investigadores, que dejó en una zona boscosa un rifle, envuelto en una toalla, y munición con mensajes escritos, que analizan por si apuntan a la motivación del crimen.

También ha dejado huellas. "Hemos recogido una impresión de calzado, y huellas de la mano y del antebrazo", ha dicho en rueda de prensa el agente especial del FBI, Robert Bohls.

Las fotografías del asesino de Charlie Kirk

El FBI ha mostrado dos fotografías del sospechoso y el vídeo de su huida del campus. Además, ofrece 85.000 euros de recompensa a quien facilite datos que lleven a la identificación y el arresto del autor del asesinato de Charlie Kirk.

En una conferencia de prensa donde el gobernador de Utah, Spencer Cox, ha dicho que cuando el responsable sea identificado y detenido se pedirá la “pena de muerte”.

Un equipo de veinte agentes y cerca de 200 entrevistas forman parte de la investigación. Mientras, se mantiene la alerta a la ciudadanía para que ayuden en la identificación del atacante.