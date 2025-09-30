Gonzalo Barquilla 30 SEP 2025 - 18:32h.

Florencia Ibáñez, sobrina del principal acusado del triple feminicidio en Florencio Varela, fue detenida tras dar una entrevista en televisión

Quién es Tony Janzen, el ‘Pequeño J’, fugado y acusado de idear el triple crimen de Argentina

La policía detuvo este pasado lunes a Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Lázaro Sotacuro, el principal acusado del triple feminicidio que investigan las autoridades argentinas en Florencio Varela, en Buenos Aires, y que ha causado conmoción a nivel internacional. El arresto se produjo minutos después de que la mujer ofreciera una entrevista en vivo al canal de noticias 'A24', donde negó cualquier implicación en los asesinatos.

Las víctimas, Morena Verdi, de 20 años, Brenda del Castillo, también de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años, fueron halladas muertas el pasado miércoles tras haber desaparecido cinco días antes. Las autoridades vinculan el caso con la narcocriminalidad: las jóvenes fueron torturadas, asesinadas y enterradas en el patio de una vivienda en la localidad de Florencia Varela. Todo habría sido grabado y retransmitido en un grupo cerrado de Instagram. La Fiscalía calificó el caso como homicidio doblemente agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género.

Víctor Lázaro Sotacuro, de nacionalidad peruana y de 41 años, fue detenido el viernes en Bolivia y extraditado a Argentina. Según la investigación, el individuo, que realizaba labores de chófer, conducía el vehículo que escoltaba la camioneta en la que trasladaron a las tres jóvenes la noche de su asesinato. Una fotografía identifica a Florencia Ibáñez con su tío dentro del automóvil esa noche. Sin embargo, ella aseguró en la entrevista que no tenía nada que ver con el triple feminicidio.

Hay siete detenidos por el crimen y han emitido órdenes de captura

Por el caso, hay otros cinco detenidos: Miguel Ángel Villanueva, de 27 años; Daniela Ibarra, de 19 años; Maximiliano Parra, de 18 años; Magalí Celeste González, de 28 años; y Ariel Giménez, de 29 años. Además, la Justicia argentina emitió órdenes de captura contra Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', un ciudadano peruano de 20 años señalado como autor intelectual de los feminicidios, y su colaborador Matías Agustín Ozorio, de 28 años.

La detención de Florencia Ibáñez ha sido cubierta ampliamente por los medios argentinos, algunos de los cuales mencionan posibles vínculos de las víctimas con actividades de prostitución. Organizaciones feministas y defensores de los derechos humanos han señalado la importancia de no revictimizar a las mujeres en la cobertura de estos hechos. El caso ha generado gran atención pública a nivel internacional y ha puesto de nuevo en el centro del debate los temas de violencia de género y narcocriminalidad. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y procesar a los responsables.