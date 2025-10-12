Ian Watkins, cantante de Lost Prophets, muere asesinado en una cárcel de Inglaterra: cumplía condena por pedofilia e intentó violar al bebé de una fan
Ian Watkins, cantante de Lost Prophets, ha sido asesinado en una cárcel de Wakefield, ciudad de Inglaterra
El cantante cumplía condena por delitos de pedofilia y él mismo reconoció que intentó violar al bebé de una fan
Wakefield, InglaterraEl cantante de la banda británica Lost Prophets, Ian Watkins, ha muerto tras ser atacado en la prisión de Wakefield, Inglaterra, en la que cumplía condena por graves delitos de pedofilia.
Un recluso ha herido a Watkings con un cuchillo y las autoridades penitenciarias declararon el cuerpo sin vida debido a las graves heridas provocadas, a pesar de haber recibido atención médica
El asesinato del cantante de Lost Prophets
Dos hombres de 25 y 43 años han sido arrestados por sospecha de asesinato y están actualmente bajo custodia policial, de acuerdo con un comunicado de la policía de la región de West Yorkshire (norte de Inglaterra).
Las autoridades confirmaron que habían acudido a las 09:39 de la mañana hora local (08:39 GMT) del sábado a la prisión de Wakefield tras recibir un aviso de que un preso de la cárcel había sido atacado.
Según se ha podido conocer gracias a la información facilitada por los agentes, Ian Watkins, de 48 años, fue encontrado con "lesiones graves" y fue declarado muerto en el acto, pese a los intentos de reanimación de los servicios de emergencia.
Abusos sexuales a una menor de 13 años y el intento de violación al bebé de una fan
El ex frontman de ‘Lostprophets’ fue condenado a 29 años de cárcel en diciembre de 2013 y otros seis años de libertad condicional, tras admitir una serie de delitos sexuales, entre ellos el intento de violación y agresión sexual de una niña menor de 13 años y, también, el intento de violación al bebé de una fan.
El exlíder del grupo Lost Prophets fue arrestado tras la ejecución de una orden de arresto por drogas en su casa de Pontypridd el 21 de septiembre de 2012, cuando se incautaron una gran cantidad de computadoras, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento.
No era la primera vez que Watkins se veía involucrado dentro de un altercado en prisión, pues en agosto de 2023 también fue apuñalado y tuvo que ser trasladado al hospital, pero las heridas no pusieron en riesgo su vida.
Lost Prophets, la banda de música en la que Ian Watkins fue cantante
Formada en 1997, la banda de rock galesa Lostprophets lanzó cinco álbumes de estudio en total, incluido un álbum número uno en el Reino Unido con ‘Liberation Transmission’ (2006) y otros dos sencillos que llegaron a los 10 primeros puestos de la lista de éxitos británica.