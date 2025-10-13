Trump ha desplegado una decena de buques de guerra en las costas de Venezuela con el pretexto de luchar contra el tráfico de droga que amenaza a EEUU

Venezuela valora declarar el "estado de conmoción exterior" para responder a las "amenzas y agresiones" de EEUU

El apoyo de la premio Nobel de la Paz 2025 a las operaciones militares de Donald Trump en el Caribe, han disgustado al presidente de Venezuela. Nicolás Maduro ha calificado a la líder de la oposición, María Corina Machado, "bruja demoníaca", por su respaldo al despliegue de la Armada de EEUU en el Caribe, ordenado por Donald Trump contra el supuesto tráfico de droga en la zona.

"El 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de "La Sayona", como llama Maduro a María Corina Machado. "Un 90 por ciento de nuestro pueblo repudia cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela. Todas las encuestas lo dicen, un 80-85% de nuestro pueblo está dispuesto a combatir por su patria, por su tierra Venezuela", ha asegurado durante un discurso de Maduro durante la clausura de la marcha por el Día de la Resistencia Indígena, en el que ha rechazado "cualquier amenaza de invasión o guerra contra Venezuela".

El líder chavista ha defendido la idea de luchar por la paz, "pero paz con libertad". "Con soberanía, con independencia, con dignidad y con igualdad·, ha subrayado, antes de rechazar la paz "de los imperios", "de las ruinas de Gaza" y "de la miseria y del hambre".

Maduro ha aprovechado la intervención en público para anunciar una ampliación del grupo indígena de las fuerzas de seguridad y ha propuesto la creación de "brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de nuestra Sudamérica para venir a defender Venezuela si fuese necesario", a raíz de, según él, cartas que ha recibido "de varios pueblos indígenas" que estarían "dispuestos a guerrear por defender la República Bolivariana de Venezuela".

Cuando Donald Trump anunció el despliegue militar en las costas de Venezuela, María Corina Machado lo aprovechó para reactivar a sus seguidores prometiéndoles que estaban a unas pocas "semanas” para un cambio político y el regreso de miles de venezolanos, al país.

Venezuela responde al amplio despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Estas nuevas declaraciones han llegado un día después de que el presidente haya dado comienzo este sábado al Ejercicio Independencia 200 en los estados Zulia, Carabobo, Aragua, Falcón y La Guaira, cinco de los 23 estados que conforman el país, en respuesta a la decena de barcos de guerra que mantiene desplegados Estados Unidos en aguas del Caribe, desde el pasado mes de agosto.

Trump ha acusado al Gobierno de Venezuela de ser cómplice del tráfico de drogas y ha lanzado varias operaciones extrajudiciales en las que han hecho saltar por los aires a cuatro embarcaciones y de las que solo han mostrado como pruebas los videos de los momentos de los ataques. En estas operaciones el Ejército de EEUU ha matado al menos a 21 personas, cuatro de ellas de nacionalidad colombiana.

Venezuela, este sábado, ha respondido con ejercicios militares para "defender la soberanía, garantizar el futuro y preservar la integridad territorial" . El 'Ejercicio Independencia 200' en los estados Zulia, Carabobo, Aragua, Falcón y La Guaira, cinco de los 23 estados que conforman el país, según ha subrayado Maduro en sus diferentes apariciones públicas.