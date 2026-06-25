Nicolás Maduro ha enviado un mensaje de solidaridad al pueblo de Venezuela tras los terremotos

Última hora del doble terremoto en Venezuela con 32 muertos y más de 700 heridos: EEUU estima entre 10.000 y 100.000 fallecidos

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Nueva YorkEl presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha enviado este jueves un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano tras los dos terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter que han dejado al menos 32 muertos y más de 700 heridos en el país.

A pesar de que se encuentra encarcelado en Estados Unidos tras su captura el pasado 3 de enero en el marco de una operación militar estadounidense, Maduro ha hecho un llamamiento a la "unión nacional, la serenidad y el amor" en "esta hora difícil", tal y como ha indicado en un mensaje difundido en redes sociales.

La importancia de "ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir"

"Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra patria, Cilia (Flores) y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo", ha señalado, en relación a su mujer, también bajo custodia.

"Hoy, la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción. Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate", ha aseverado.

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Así, ha resaltado la importancia de "ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir". "Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!", ha zanjado.

Las cifras del terremoto en Venezuela

Las autoridades del país han alertado de que las cifras preliminares de víctimas mortales no incluyen el balance del estado de La Guaira, que ha descrito como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

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Al menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas en Venezuela a causa del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país, según ha anunciado la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que ha alertado de que las cifras no incluyen el balance del estado de La Guaira, que ha descrito como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

"A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privado", ha anunciado la presidenta encargada en un discurso dirigido a la nación.

En su comparecencia, Rodríguez ha alertado de que "el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira", donde hay "decenas de edificios colapsados". "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", ha detallado.

Ante lo que ha descrito como un "inédito fenómeno sísmico" por el doble temblor, ha recalcado que están en marcha las tareas de rescate. "Estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar", ha indicado.