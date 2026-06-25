Líderes internacionales como Pedro Sánchez o Donald Trump han reaccionado a los dos terremotos que han sacudido a Venezuela

Última hora del doble terremoto en Venezuela con 32 muertos y más de 700: EEUU proyecta entre 10.000 y 100.000 muertos

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CaracasOtra vez más, Venezuela vuelve a convertirse en noticia internacional. Dos terremotos han sacudido en tan solo unos segundos el país dejando, por el momento, una cifra oficial de 32 muertos.

Nada más conocerse la noticia, los líderes de numerosos países han anunciado su disposición a enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los dos terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter, que han dejado al menos 32 muertos y más de 700 heridos, según el primer balance preliminar publicado por las autoridades, unas ofertas que ya han sido agradecidas por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

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España traslada su solidaridad a Venezuela tras los terremotos y muestra su disposición para enviar ayuda de emergencia

El Gobierno de España ha trasladado toda su solidaridad y apoyo al "pueblo hermano venezolano" tras los el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter ocurrido en el noroeste del país latinoamericano, que ha sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado de que la Embajada española y el Consulado en Caracas están "plenamente operativos", haciendo seguimiento de la situación, "del estado en que se encuentran los españoles residentes en el país y a total disposición de nuestra colonia".

El Gobierno español también ha explicado que se encuentra en contacto con las autoridades "para evaluar las necesidades" y ha trasladado su "total disposición para enviar toda la ayuda de emergencia necesaria".

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Sánchez muestra su apoyo a Venezuela tras los "devastadores terremotos": "Nuestros pensamientos están con las víctimas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo y el de España al pueblo venezolano "tras los devastadores terremotos" que han azotado al país en las últimas horas. Las primeras cifras oficiales de víctimas apuntan a que al menos 32 personas han muerto y otras 700 han resultado heridas.

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"Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias", ha trasladado el jefe del Ejecutivo español en un mensaje que ha publicado en la red social 'X'.

Feijóo traslada su solidaridad con Venezuela: "Toda la ayuda que sea posible a quienes ahora la necesitan"

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su solidaridad con Venezuela tras el doble terremoto de magnitud. "Nuestros pensamientos están con Venezuela", ha escrito el jefe de la oposición en un mensaje publicado en la red social 'X'. Las primeras cifras oficiales apuntan a que al menos 32 personas han muerto y otras 700 han resultado heridas, sin incluir el balance de víctimas en La Guaira, una zona que se han calificado "de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

Feijóo ha reclamado enviar al pueblo venezolano "toda la ayuda que sea posible a quienes ahora la necesitan". "Toda la solidaridad con un pueblo hermano que tiene por delante días muy difíciles", ha subrayado el líder del PP, que también ha mostrado su cariño "a tantos venezolanos en España que afrontan esta tragedia con enorme angustia".

Trump afirma que EEUU está "preparado para ayudar" tras los terremotos y aboga por "actuar con rapidez"

El que también ha trasladado su apoyo directo a Venezuela ha sido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha asegurado que Washington está "preparado para ayudar" a Venezuela.

"Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos. Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar", ha señalado el mandatario en un mensaje en redes sociales.

Así, ha recalcado que ha ordenado "a todas las agencias" del Gobierno estadounidense "que se preparen para actuar con rapidez". "Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros informes no son buenos", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca.

Los líderes de países de América Latina muestran su disposición a enviar ayuda a Venezuela tras los terremotos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su "solidaridad con el pueblo de Venezuela" y ha confirmado que la cartera de Exteriores está ya "en contacto" con Caracas. "Ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad", ha manifestado, antes de resaltar que "México siempre es y será solidario".

Así, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva, ha mostrado su "profunda preocupación y consternación" por los seísmos y ha desvelado que dio orden de que se "evalúe" la situación y "las medidas de asistencia que Brasil puede adoptar". "Reafirmo nuestra determinación de apoyar al Gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez en la recuperación de las zonas afectadas de este país hermano, cuyo pueblo ha demostrado gran resiliencia ante la adversidad", ha subrayado.

En esta línea, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha trasladado su "solidaridad" al "pueblo hermano de Venezuela" y ha confirmado que ha dispuesto "el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia". "Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario", ha recalcado a través de redes sociales.

La Presidencia de Argentina ha expresado también su "más profunda solidaridad con el pueblo venezolano" tras los seísmos. "Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes", ha dicho.

"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente, Javier Milei, extiende su mano de solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", ha dicho en su nota, firmada por el propio mandatario argentino.

Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha indicado que las autoridades han ofrecido ayuda a Venezuela y ha destacado que "300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas".

A los mensajes de apoyo se ha sumado el presidente de Chile, José Antonio Kast, quien ha mostrado su "solidaridad" con la población venezolana. "Nos ponemos a disposición de su gobierno para coordinar envío de ayuda humanitaria y colaborar con equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto. Chile y Venezuela unidos para enfrentar esta tragedia", ha remarcado.

Asimismo, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha confirmado que ha hablado con Rodríguez para expresarle su "más profunda solidaridad ante la tragedia causada por el devastador terremoto".