Maitena Berrueco 26 JUN 2026 - 14:00h.

Aitor disfrutaba de las fiestas de Naiguatá, en el costero estado de La Guaira, la zona más afectada por el doble terremoto

La familia de la guipuzcoana María del Coro Barriola, desaparecida en Venezuela tras los terremotos, suplica ayuda: “Creemos que está bajo los escombros”

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Vitoria-GasteizEn Venezuela, la tragedia se mide en muertos, heridos, desaparecidos y supervivientes. El elevado número de los tres primeros sumado al relato de quienes han sufrido de cerca los devastadores terremotos, permiten al resto del mundo, junto a las imágenes que llegan, hacerse una idea de la magnitud de la catástrofe. El ministerio de Asuntos Exteriores de España en su último balance, hasta el momento, cuenta a tres ciudadanos españoles fallecidos, cuatro atrapados entre los escombros y eleva a 99 la cifra de desaparecidos. Entre las personas fallecidas, hay una mujer de ascendencia vasca, Alazne Solabarrieta y dos ciudadanos vascos desaparecidos: María del Coro Barriola y Jon Sustacha.

El doble terremoto que en las últimas horas ha sacudido Venezuela, causando, al menos, 235 muertos y más de 4.300 heridos sorprendió al vitoriano Aitor González de vacaciones en el país sudamericano. “Fue terrible”, acertaba a explicar solo unas horas después el concejal del PP en el Ayuntamiento de Vitoria a la publicación local, GasteizHoy.

Las comunicaciones se vieron truncadas desde el primer momento, ya que, según su relato, no había ni luz, ni internet. Este viernes desde la capital alavesa, sus compañeros de partido en el Consistorio intentaban contactar con él sin éxito. “Llevamos horas llamando pero está siendo imposible”, apuntaban fuentes del Grupo municipal popular en la capital alavesa.

De la alegría a la angustia

Cuando la tierra comenzó a temblar, Aitor González ‘Txapata’ se encontraba en un pueblo a unos 40 minutos de Caracas, en Naiguatá. Este municipio del costero estado de La Guaira, zona cero de los seísmos que ha causado estragos. Allí disfrutaban de las fiestas cuando, de un momento para otro la alegría tornó en angustia. La multitud congregada en el municipio trataba de huir al ver como los postes de electricidad comenzaban a bambolearse y de los edificios caía una lluvia de elementos de las fachadas.

Buscar un lugar despejado se convirtió en la prioridad de quienes como Aitor pronto se dieron cuenta de que aquello era serio. Cuando lograron regresar a su residencia, aún con el susto en el cuerpo, todavía sintieron nuevos temblores que les obligaron a salir con lo puesto en busca de un lugar alejado de edificios.

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Gasolina para los generadores y agua son, en estas primeras horas, las necesidades prioritarias para quienes han sobrevivido a esta catástrofe, pero están sufriendo en mayor o menos medida, sus consecuencias.

Dos vascos desaparecidos y una tercera, fallecida

Entre las muchísimas víctimas de los devastadores terremotos de Venezuela se cuenta Alazne Solabarrieta, de ascendencia vasca, fallecida este pasado jueves en el seísmo registrado en el barrio caraqueño de San Bernardino.

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Además, hay, al menos, otros dos ciudadanos vascos desaparecidos: María del Coro Barriola y Jon Sustacha, una guipuzcoana y un vizcaíno, ambos residían en edificios que se han desplomado en La Guaira, una de las zonas más afectadas. Los trabajos de búsqueda y rescate de supervivientes se realizan a contrarreloj, las primeras 72 horas tras la catástrofe son claves a la hora de para intentar encontrar con vida a personas sepultadas por los escombros.