Saquean comercios en zonas de la costa central de Venezuela afectadas por el doble terremoto que ha sacudido el país

Venezuela confirma 235 muertos y más de 4.300 heridos por el terremoto: dos españoles entre los fallecidos y 80 desaparecidos

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CaracasEl doble terremoto que ha sacudido Venezuela deja un número devastador de muertos que no para de aumentar. Las autoridades venezolanas han informado que ya se han registrado 235 víctimas mortales, entre ellas hay dos españoles y 80 aún sin localizar.

La situación en el país es crítica y ya hay personas aprovechándose de la desesperación, de los derrumbes y de la desolación para saquear pisos enteros. Se llevan objetos de todo tipo de valor, hasta neveras. El Gobierno Venezolano, ya ha comunicado que se tomaran medidas.

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Los saqueos en los locales y casas afectadas por el doble terremoto

Decenas de personas asaltaron este jueves en la localidad venezolana de La Guaira varios de los comercios destruidos por dos terremotos ocurridos el miércoles en este país suramericano, que ha vivido en las últimas horas una treintena de réplicas.

Montándose sobre los techos de varios establecimientos desplomados y hasta atravesando calles totalmente rotas, grupos de personas ingresaron, como pudieron, a estos locales para llevarse alimentos, medicinas y hasta electrodomésticos como televisores, lavadoras o aires acondicionados.

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Algunos sacaban los productos de sus cajas y se los llevaban en bolsas. EFE pudo ingresar a una de las sedes de las franquicias de farmacias del país, Farmatodo, en la zona conocida como Caribe y observó cómo sus anaqueles quedaron totalmente vacíos.

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"De un momento a otro (…) Comenzaron a romper una pared que es donde estaban chucherías (golosinas), refrescos y demás (…) y yo estaba aquí cargando mi teléfono", contó a EFE Gabriel Aldana, de 18 años y residente de la ciudad de Caraballeda.

Equipos antimotines bajaban por la vía que comunica a La Guaira con Caracas mientras ocurrían estos saqueos.

Las últimas cifras que deja el doble terremoto de Venezuela

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

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Las autoridades venezolanas han elevado, la noche de este jueves, a 235 el número de fallecidos y a más de 4.300 la cifra de heridos por causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió Venezuela la pasada noche.

"Hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más de 4.300 heridos, la mayoría leves, pero también hay moderados y graves, muchos de ellos han requerido de intervenciones quirúrgicas y, lamentablemente, hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar", ha lamentado el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, en declaraciones telefónicas a la cadena venezolana VTV.

A renglón seguido, el responsable de la cartera sanitaria ha recordado que el estado de La Guaira es el lugar donde más se concentra el número de heridos y fallecidos. "Los hospitales están muy llenos de pacientes y hemos implementado la incorporación de hospitales de campaña", ha subrayado.

Destacando que desde el mismo momento en que sucedió el "evento sísmico" se activaron "de manera automática" todas las emergencias del sistema público de salud del país a nivel nacional, Alvarado ha insistido sobre la rápida coordinación de todo el sistema público para atender a los heridos.

Esas sinergias también tienen que ver, a petición de la propia presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la activación de los recursos de salud tanto a nivel público como los del ámbito privado, siendo un ejemplo de ello la Sociedad Venezolana de Clínicas Privadas, que abarca varias clínicas de la región capital.

Cabe recordar que los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy, donde se ha establecido el epicentro de estos temblores. Por ello, el Gobierno ha declarado el estado de desastre.