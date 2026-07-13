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La muerte de la exdiputada y portavoz del partido Reform, Ann Widdecombe, de 78 años, vuelve a dar un sorprendente giro. Lo que en principio se pensó que podría ser una muerte natural rápidamente fue confirmada como un asesinato, pero ahora la policía antiterrorista se ha hecho cargo de las investigación.

La policía de Devon y Cornwall arrestó el viernes a un hombre de 26 años de Newton Abbot, Devon, pero posteriormente lo puso en libertad, alegando que ya no estaba relacionado con la investigación. El hombre de 28 años que permanece bajo custodia fue arrestado el sábado en Rotherham, a unos 265 kilómetros del domicilio de Widdecombe.

Y eso que durante el fin de semana se había descartado el móvil político en su asesinato. El subcomisario de la policía de Devon y Cornwall, Matt Longman, declaró a la prensa: "Hasta el momento, no hay información que indique que se trate de un atentado terrorista y, por ahora, no estamos buscando a ninguna otra persona en relación con este asesinato. En esta etapa, no hay indicios de que tuviera motivaciones políticas".

El hecho de que Farage alertara de ello, también provocó que los investigadores pidieran a la ciudadanía tener clama. Un hombre fue detenido como presunto autor de los hechos. Pero, ahora, "nueva información y pruebas" ha hecho que la policía antiterrorista asuma el mando de la investigación.

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"Nuestra prioridad es avanzar rápidamente en esta investigación, utilizando todos los recursos a nuestro alcance. Si alguien tiene información, por favor, compártala con la policía", han señalado al respecto. "La Policía está investigando varias líneas de investigación para determinar el móvil de este ataque" y ha adelantado que dará más detalles en las próximas horas ante la Cámara de Representantes. "Mis pensamientos están con la familia y amigos de Ann, así como con todos los que la querían", ha zanjado la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood.

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Por su parte, el jefe de la Policía Antiterrorista, Laurence Taylor, ha señalado que "hay nueva información y pruebas" que han llevado a que el organismo asuma la investigación. "Estamos investigando diversas líneas de investigación para determinar el motivo de este ataque", ha especificado.

"Nuestra prioridad es avanzar rápidamente en esta investigación, utilizando todos los recursos a nuestro alcance", ha señalado Taylor a través de un comunicado publicado por el organismo. "Si alguien tiene información, por favor, compártala con la Policía", ha reclamado a la población.

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Widdecombe, de 78 años, presentaba "heridas graves" cuando hallaron su cuerpo sin vida al filo del mediodía de este jueves según la Policía.

Widdecombe fue diputada conservadora desde 1987 hasta 2010 por la circunscripción de Maidstone, en Kent (posteriormente Maidstone y Weald). Se afilió al Partido del Brexit en 2019 y fue eurodiputada, representando al suroeste de Inglaterra, entre 2019 y 2020. También fue miembro de Reform UK, el partido sucesor de este.

Al dejar la política activa se hizo muy famosa al participar en programas como Celebrity Fit Club, Strictly Come Dancing y Celebrity Big Brother.

Farage, amigo de la víctima, ha declarado que "las personas que actualmente se dedican a la vida pública, especialmente a la política, el mundo es mucho más peligroso que nunca, independientemente de cuáles sean los motivos del asesino".