Valentina Vanegas y su hermano menor fueron hallados muertos bajo el edificio derrumbado de Torres del Limonar

El esperanzador rescate de un bebé de seis meses, atrapado bajo los escombros tras el terremoto en Colombia

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Valentina Vanegas, la madre del bebé de pocos meses que fue rescatado con vida junto a su padre, ha sido hallada muerta bajo el edificio derrumbado de Torres del Limonar, en Cali, donde vivía la familia. La mujer, de 29 años, permaneció seis días atrapada bajo los escombros, tras el terremoto, donde los equipos de rescate han encontrado su cuerpo y el de su hermano menor, ambos fallecidos.

Valentina Vanegas, madre de Salomón, el bebé milagro, que fue rescatado con vida de los escombros murió y también su hermano menor de Valentina, Juan Esteban, según confirmó este domingo Alejandra Montoya, amiga cercana de Valentina, quien permaneció durante varios días en el lugar siguiendo las labores de rescate.

Salomón, el pequeño de apenas unos meses de nacido, fue rescatado de entre escombros el pasado 10 de agosto y se convirtió en uno de los momentos de esperanza. El bebé fue encontrado junto a su padre, Juan David Gómez, ambos vivos, después de que los rescatistas escucharan la voz de su padre, informando que había un bebé.

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Valentina Vanegas, que era arquitecta de profesión, era buscada de el primer día por amigos y colegas que se sumaron a su rescate en el edificio, donde se sabía que estaba por la información facilitada por su marido, rescatado con el bebé. Ellos ayudaron a los equipos de emergencia a remover los escombros, según ha relatado Alejandra Montoya.

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Las labores de rescate entran en una nueva fase sin esperanza de hallar supervivientes

Salomón y su padre, Juan David Gómez, se siguen recuperando tras ser rescatado horas después del terremoto. Un voluntario había escuchado un susurro y logró ubicar de dónde venía.

Las labores de emergencia han entrado en una nueva fase, con los equipos de rescate centrados en recuperar los cuerpos de las víctimas que permanecen bajo los escombros.

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Una semana después del potente terremoto que sacudió Colombia, las autoridades han actualizado la cifra de fallecidos a 289, cinco menos de los que había informado anteriormene y ha elevado a 4.147, el número de heridos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha confirmado este balance, revisando al alza el número de desaparecidos de 143 a 194.