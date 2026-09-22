Alberto Rosa 22 SEP 2026 - 19:10h.

La madre del joven onubense se ha encargado de mantener activa la cuenta en redes del piloto estos años para rendirle homenaje

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El piloto español Hugo Millán fallecía a los 14 años el pasado 25 de julio de 2021 mientras competía en la European Talent Cup, en el circuito de MotorLand Aragón. Su temprana muerte conmocionó al mundo del motociclismo y a Huelva, la tierra natal de Millán.

Cinco años después, su familia sigue recordando al joven piloto conocido como ‘Súper Hugo’, quien tuvo una trayectoria impecable y se había convertido en una joven promesa para las motos en España. Su legado se mantiene vivo en los circuitos gracias al equipo Súper Hugo Millán 44, creado en su ciudad, Huelva, en 2022, y capitaneado por el hermano del piloto, Enrique Millán.

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La madre del joven piloto también se ha encargado de mantener activas sus redes sociales con el objeto de preservar su memoria. Es en esa página donde la familia publica emotivas cartas de recuerdo hacia el joven onubense y en las que celebran noticias como que el equipo Súper Hugo Millán 44 se ha proclamado campeón de España.

“Buenas noches, Hugo. Hoy el corazón nos explota de emoción. Lo conseguimos. Campeones de España. Super Hugo 44 Team y nuestro piloto José Luis Armario lo han dado todo. Cada hora de trabajo, cada sacrificio, cada kilómetro y cada renuncia nos han llevado hasta este momento.

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Y mientras celebramos, hay algo que nosotros sentimos profundamente: Tú estabas con nosotros, Hugo. Porque hay presencias que no necesitan un cuerpo para sentirse. Hay amores que la muerte no puede apagar y Almas que siguen dejando luz allí donde un día estuvieron.

"Nos hiciste comprender que regresar a casa no significa desaparecer"

Quizás hoy muchos vean solamente un trofeo…Nosotros vemos Tu huella, Tu 44 y ese amor inmenso que sigue impulsándonos. Tu Legado continúa escribiéndose. Y esta victoria lleva Tu nombre. Va por ti, Hugo” concluye la emotiva carta.

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La madre de Hugo se ha encargado de mantener viva la llama y el espíritu deportivo que desprendía el joven andaluz a través de sus redes sociales. “Para nosotros, tú no estás dormido, ni eres un recuerdo que deba descansar. Tú nos has enseñado que la vida no termina cuando el cuerpo se marcha… simplemente cambia de forma. Nosotros seguimos hablándote, nombrándote y caminando contigo. Tú nos hiciste comprender que regresar a Casa no significa desaparecer, significa trascender. Desde entonces, cuando miramos al cielo, ya no buscamos dónde estás. Te sentimos. Te queremos Hugo. Eres y serás leyenda”, escribió la madre el pasado fin de semana junto a una foto del pequeño.