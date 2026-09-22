Maitena Berrueco 22 SEP 2026 - 18:30h.

La resolución de los trámites iniciados ahora se publicará el 16 de septiembre en el Boletín Oficial del País Vasco

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BilbaoLa misma semana en la que el euskera ha recibido el varapalo judicial del TSJPV que ha tumbado el decreto de normalización del uso del euskera, el Gobierno vasco anuncia que ya ha empezado a tramitar el expediente para declarar el euskera Bien Cultural Inmaterial de Protección Especial, porque el euskera "es mucho más que una lengua" y debe reconocerse "su capacidad para crear, transmitir y recrear la cultura vasca", es decir, reconocer también "el patrimonio cultural que se transmite de generación en generación a través del euskera", a través de canciones, danza, refranes o los bertsos, como el que hace un tiempo se hizo viral hablando del bullying.

El departamento vasco de Cultura y Política Lingüística ha empezado a dar pasos para reconocer el euskera como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, con el objetivo de declarar el euskera Bien Cultural Inmaterial de Protección Especial y la resolución se publicará el 16 de septiembre en el Boletín Oficial del País Vasco.

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Esta declaración otorgaría al euskera "un mayor prestigio y un reconocimiento jurídico y administrativo más sólido", reconociendo también desde la perspectiva del patrimonio su papel fundamental en la transmisión de la cultura vasca.

A través del euskera se han transmitido de generación en generación la memoria, los conocimientos, las costumbres y las formas de entender el mundo. Son ejemplos de ello el bertsolarismo, la toponimia, las canciones, los refranes y los relatos populares, pero también las fiestas, la gastronomía, la música, la danza y los conocimientos vinculados al territorio. Así, el euskera no es únicamente una herramienta de comunicación: es también una expresión de una cultura y un vehículo para su transmisión.

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Un patrimonio vivo

El patrimonio cultural no consiste en conservar el pasado tal y como es, sino en dar futuro al pasado: vivir, renovar y transmitir a las siguientes generaciones aquello que recibimos.

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En el caso del patrimonio inmaterial, la comunidad es el soporte del patrimonio. La “comunidad portante” conoce, utiliza y transmite el euskera y la cultura que este vehicula; la “comunidad vibrante o viva”, por su parte, vive, siente y recibe ese patrimonio. Es en la transmisión entre ambas comunidades donde el patrimonio se mantiene vivo.

El procedimiento tiene como base jurídica la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco. En esta misma categoría se encuentra el bertsolarismo, que en 2024 se convirtió en el primer elemento del patrimonio en Euskadi declarado Bien Cultural Inmaterial de Protección Especial.

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Una vez publicada la resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, el 16 de septiembre se abrirá un periodo de 20 días de información pública y audiencia. Finalizado este plazo, el expediente continuará su tramitación hasta que, en su caso, la declaración definitiva sea aprobada mediante decreto del Consejo de Gobierno.