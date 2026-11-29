Gonzalo Barquilla 29 NOV 2026 - 20:37h.

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, dedica su voto a su padre y a quienes han contribuido a construir Cataluña

Elecciones generales 2026, en directo

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Míriam Nogueras, cabeza de lista de Junts al Congreso por Barcelona, ha querido felicitar este domingo a su padre, fallecido hace 17 años, por el que habría sido su 75 cumpleaños. Este año, como ha explicado Nogueras, el aniversario coincide con la jornada de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que la dirigente independentista concurre como candidata de la formación catalana.

La coincidencia ha llevado a Nogueras a dedicar un homenaje a su progenitor y a vincular su recuerdo con su compromiso político. En un mensaje publicado en su cuenta de X, ha recordado su figura y ha hecho referencia a todas aquellas personas que han contribuido a construir Cataluña, a la que se refiere como su nación, antes de llamar a votar "con orgullo, sin miedo".

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El recuerdo a su padre en el día de su cumpleaños

"Hoy es el cumpleaños de mi padre. Habría cumplido 75 años. Hace 17 que murió". Así comienza el mensaje que Míriam Nogueras ha compartido este domingo. La candidata de Junts ha querido felicitarle y tener presente su memoria en una jornada que, por la coincidencia con esta fecha, tiene también un significado personal para ella.

"Por él y por todos los que han contribuido a construir nuestra nación, hoy votamos por Cataluña. Hagámoslo con orgullo, sin miedo. ¡Viva Cataluña libre!", ha añadido en la publicación. Con estas palabras, Nogueras ha dedicado su voto a su padre, Miquel Nogueras, un mensaje en el que el recuerdo familiar se une a la reivindicación de su proyecto político.

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La dirigente también ha recordado a su progenitor en sus declaraciones a los medios después de votar en Mataró, en Barcelona. Allí ha explicado que este 29 de noviembre era un día especial para ella porque su padre habría cumplido 75 años. Junts afronta estos comicios con el objetivo de mantener su representación en el Congreso y conservar su capacidad de influencia en la política estatal. Nogueras ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas y ha defendido que votar pensando en Cataluña es una forma de "defender el país y la democracia".

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Las raíces familiares de Míriam Nogueras, entre Cataluña y Andalucía

Míriam Nogueras i Camero nació en Dosrius, un municipio de la comarca barcelonesa del Maresme donde también se crio su padre. En una entrevista concedida al diario 'Ara', la candidata de Junts explicó que en su casa se hablaba de política y que su progenitor, que dedicó toda su vida al sector textil, era de Esquerra Republicana. Pese a ello, reconoció que durante su adolescencia no tenía inquietudes políticas y que su interés por este ámbito llegó después de cumplir los 30 años, cuando ya tenía un negocio propio y había comenzado a participar en asociaciones empresariales.

Su madre, Montse, procede de Dos Hermanas, en Sevilla. Sus padres se conocieron cuando ella tenía 16 años y él 26, se casaron y tuvieron a Míriam cuando Montse tenía 18 años. Aunque nació y creció en Cataluña, la dirigente de Junts pasaba los veranos con la familia materna en la localidad sevillana.

La candidata también ha puesto en valor públicamente sus raíces familiares. El pasado 16 de noviembre, durante un acto de Junts y en respuesta a Gabriel Rufián por el debate sobre la identidad catalana, defendió que "catalán es quien ama, respeta, arraiga, cuida, protege, trabaja y defiende Catalunya" y terminó dedicando un mensaje de cariño a su madre: "Gracias, mami, te quiero".