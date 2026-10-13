Roban 30.000 botellas de vino valoradas en cinco millones de euros de una bodega en Italia

La bodega Marchesi Antinori de la Toscana denunció el robo de las botellas de vino, valoradas en unos 5 millones de euros

Desarticulan una banda que robó más de 9.000 botellas de vino de la DO Ribera del Duero en Burgos

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Unos delincuentes enmascarados han desvalijado la prestigiosa bodega Marchesi Antinori de la Toscana, en Italia, llevándose 30.000 botellas de vino, valoradas en unos cinco millones de euros. Este sería el mayor robo de vino ocurrido en el país, según informaron los medios italianos, que hablan de ladrones profesionales.

El robo se produjo el sábado 3 de octubre por la noche, cuando siete individuos enmascarados sustrajeron cajas que contenían miles de botellas de vino tinto de alta calidad de la cosecha 2023. Para desvalijar el almacén desactivaron el sistema de alarma de la empresa y luego cargaron las cajas en dos camiones.

"Sin duda, se trata de una banda altamente entrenada, quizás la misma que ha asaltado otras bodegas en Italia en los últimos meses. Un robo de esta magnitud y valor nunca se había producido en Italia", ha explicado el director ejecutivo de Marchesi Antinori, Renzo Cotarella, Los empleados descubrieron el robo el lunes por la mañana, al regresar al trabajo.

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La bodega toscana advierte: "Cuidado con las ofertas fuera de los canales oficiales"

Debido a la calidad del vino, se investiga cuál podría ser su mercado, ya que es difícil no despertar sospechas dado el repentino aumento en la oferta de estas botellas, explicaron.

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"Estamos informando a nuestros clientes en todo el mundo", aseguran desde la empresa dirigida por Albiera Antinori, para "advertirles que tengan cuidado con las ofertas fuera de los canales oficiales".

Es probable que la banda de ladrones de vino lleve a cabo estos robos a comisión, según ha informado el Corriere della Sera. Este fue el caso a mediados de septiembre en la bodega Conterno Fantino en Monforte d’Alba. Se robaron 3.000 botellas de Barolo Sorì Ginestra, incluyendo formatos 'magnum' y 'jeroboam', por un valor total de entre 300.000 y 400.000 euros.

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Marchesi Antinori, con sede en Florencia, es una de las bodegas más grandes e importantes de Italia, con una larga historia que se remonta a 1385. Sigue siendo una empresa familiar, genera ingresos anuales de aproximadamente 263 millones de euros y a lo largo de los años también ha adquirido tierras y bodegas en Umbría, Apulia, Piamonte, Lombardía, en California (EE. UU.) y Chile.