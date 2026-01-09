El Club Deportivo Rayo Villalegre ha emitido un comunicado explicando lo ocurrido: el 'baile' de un número y la falta de comprobaciones al adquirir el décimo les ha dejado sin premio

La rabia, la indignación y la sensación que amargó las Navidades a muchos en Villamanín, localidad leonesa donde se vendieron más papeletas del ‘Gordo’ de las compradas, ha tenido también un cierto eco en Avilés, Asturias, donde, aunque con un premio mucho menor y en el marco de un club deportivo local, también han tenido una aciaga experiencia: vendieron papeletas con un número premiado que no coincidía con el del décimo que habían adquirido; una situación fruto de lo que parece una concatenación de errores que dejó a los ‘agraciados’ sin la pedrea.

Concretamente, todo se contextualiza alrededor del club Rayo Villalegre, del deporte base de Avilés. La institución, que trabaja en el caso, tal como ha anunciado en un comunicado, había adquirido, a través de un contrato firmado, 10.000 euros del número 68729. La administración de loterías, posteriormente, encargó a una imprenta las impresiones del talonario para la correspondiente venta de participaciones, por la que cada persona jugaba cuatro euros. El problema es que nadie comprobó que los números no coincidían. Ni el décimo era exactamente el que habían pedido, –al cambiar ligeramente la posición de uno de los números–, ni el que figuraba en las papeletas estaba premiado porque se asociaba realmente a un número distinto.

Adiós a la pedrea de la Lotería de Navidad al no coincidir el décimo y las papeletas

El club, tal como ha señalado en un comunicado en las redes sociales, siguiendo una tradición anual encargó ya desde el verano las participaciones de Navidad a la administración de lotería con la que ha trabajado habitualmente: ‘El manzano dorado’; la administración de loterías número 3 de Villalegre.

Encargaron “10.000 euros en décimos de lotería para el Sorteo de Navidad”, celebrado el 22 de diciembre de 2025, “del número 68729, según el contrato de reserva firmado y sellado por esta administración”.

“La propia administración”, recoge el comunicado de la Sociedad Deportiva Rayo Villalegre, “encargó a la imprenta por ellos elegida los recibos de las participaciones que fueron vendidas por el club a razón de 4 euros jugados”.

Posteriormente, y ya en diciembre, el día 18, “se abonaron por ventanilla” en la citada administración “los 10.000 euros de los décimos de lotería reservados”. Así, “por el empleado de la administración se hizo entrega al club de la carpeta que, supuestamente, contenía los décimos de lotería con el número reservado, según contrato, y que el club recogió con la confianza de que así era, sin más comprobaciones”, tal y como reconocen desde la institución.

El problema, del que solo se enterarían después, cuando fueron a reclamar la pedrea, es que no les habían entregado realmente ese número, según aducen.

“Una vez celebrado el sorteo, se constató que los décimos entregados por la administración no se correspondían al número de lotería reservado, sino al número 68279”, en lugar del 68729.

Ese número 2, situado justo antes del 7, en lugar de después, marcó la diferencia clave y la cuestión por la cual, quienes se creían agraciados al ver en la papeleta el 68729, en realidad no lo eran porque el décimo que tenía el club era el otro, el 68279.

El Rayo Villalegre lamenta que “no tiene la posibilidad de cobrar el premio”

Tras lo ocurrido, el club comunica que “pese a haber intentado con la administración alguna respuesta satisfactoria a lo ocurrido, dado que el número reservado resultó premiado con una pedrea, no ha sido posible obtener su colaboración, alegando un error de “baile” de un número del décimo en la redacción del contrato de reserva y en las participaciones impresas”. “Y en no haberse percatado, ni vendedor, ni comprador, al momento de la entrega de los décimos, que no se correspondían con el número reservado”.

Así, y por todo ello, exponen que “el Club Deportivo Rayo Villalegre no tiene la posibilidad de cobrar el premio del número 68729 al no tener a su disposición los décimos reservados de este número”.

Por todo ello, y lamentando lo ocurrido, indican que la institución “está estudiando la viabilidad de las acciones que pudiera adoptar por los perjuicios que se derivaran de estos hechos”.