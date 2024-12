Si gano la Lotería de Navidad, ¿tengo que avisar al SEPE?

Por lo tanto, recibir un premio de la Lotería de Navidad no afecta el derecho a percibir esta prestación ni su cuantía. Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), los ingresos extraordinarios, como los provenientes de cualquier premio de lotería, no influyen en la percepción de la prestación contributiva por desempleo. Esto se debe a que no existe un límite de ingresos mensuales que, al ser superado, implique la pérdida de esta ayuda.