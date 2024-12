Los internautas han seguido y comentado los mejores momentos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024. Es el tema del día y han destacado aquello que podría pasar desapercibido, pero no para los usuarios de las redes sociales. Hay memes con las frases más sonadas durante este día e imágenes con mucho humor para todo tipo de situaciones. Comentarios de consuelo para los que no les toca nada y para los que no ganan la cantidad que esperaban.