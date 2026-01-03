Cientos de venezolanos se han concentrado durante varias horas en la madrileña Puerta del Sol para celebrar el arresto de Maduro

EEUU ataca Venezuela | Delcy Rodríguez exige la liberación de Maduro, "el único presidente de Venezuela"

MadridCientos de venezolanos se han concentrado este sábado durante varias horas en la madrileña Puerta del Sol para celebrar el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

Al grito de 'y ya cayó, y ya cayó, este Gobierno ya cayó' y ataviados con banderas venezolanas, los manifestantes han mostrado su "alegría" y han asegurado que se encuentran "felices y esperanzados", como ha asegurado a Europa Press Gabriela Bello, una de las participantes en la concentración.

Agradecen a Donald Trump la captura de Nicolás Maduro

"Estamos aquí porque María Corina Machado y Edmundo González nos necesitan movilizados a los que estamos fuera. Tenemos la esperanza de que definitivamente el dictador de Venezuela sea juzgado como debe ser y que Venezuela tome otro rumbo, el rumbo de la libertad y de la libre expresión", ha expresado Mariana Gonzáles, que lleva 10 años residiendo en Madrid y que se fue de Venezuela "huyendo de la dictadura".

Así, también ha pedido "que suelten a los presos políticos y que los que están fuera de Venezuela puedan regresar sin miedo. Y creo que hablo en nombre de todos los venezolanos que vivimos acá".

En la concentración se han podido ver diferentes pancartas con mensajes de agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como 'gracias Trump por el milagro' o 'Trump, gracias por darnos libertad', entre otros.

Darío Péres, otro de los manifestantes, ha asegurado que "este es el mejor regalo de Navidad que Trump podría haber hecho a Venezuela" al tiempo que colocaba una bandera venezolana en el árbol de Navidad de la Puerta del Sol. "Estamos infinitamente agradecidos", ha expresado.

"Agradecemos muchísimo a Trump por lo que hizo. Fue el único que tuvo la valentía ya que esto se viene dando desde hace muchos años y nadie hacía nada", ha añadido mientras los participantes realizaban cánticos de 'viva Venezuela', 'viva la libertad' y entre abucheos a Maduro.

La concentración, amenizada por música y bailes realizados por los propios manifestantes, ha estado además secundada por curiosos que se encontraban en el centro de la capital. "No sabíamos muy bien qué había pasado, pero nos hemos encontrado esto al llegar y hemos decidido quedarnos para celebrar con ellos", ha asegurado a Europa Press Mario Galán, que paseaba por las inmediaciones cuando ha comenzado la concentración.

Tras el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se espera que lleguen nuevos manifestantes. De hecho, la plataforma 'España con Venezuela. Hasta el final' ha convocado una protesta también en la Puerta del Sol para apoyar el cambio de régimen en ese país. El PP ha informado en redes sociales que "estarán con el pueblo venezolano en las calles de Madrid" e invitan a que les acompañen "los demócratas de todos los partidos, también del PSOE".