‘Euphoria, la sensación que da nombre e invade al público de la nueva exposición de Balloom Museum en Madrid

Cristina Navas 24 ABR 2026 - 16:37h.

El aire y los materiales inflables se convierten en herramientas de expresión artística y emocional, en una experiencia inmersiva acta para todos los públicos

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“Euphoria, la primera emoción que producen los hinchables”, es el lema que atraviesa las paredes de sus instalaciones y que refleja lo que niños y mayores sienten al entrar en contacto con las 14 instalaciones de gran formato firmadas por artistas internacionales como Philippe Parreno, Martin Creed, Karina Smigla-Bobinski , Rafael Lozano-Hemmer, A.A. Murakami o Hyperstudio, la nueva exposición de Balloon Museum en Madrid.

Bajo la premisa de “art is in the air”, Balloom Museum regresa a Madrid con 'Euphoria', una nueva exposición que propone un recorrido sensorial y participativo en el que el aire y los materiales inflables se convierten en herramientas de expresión artística y emocional, y que ha contado con más de 7 millones de visitantes en ciudades como Nueva York, Roma o Paris.

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Dicen que el objetivo de una obra de arte, para bien o para mal, es no dejar indiferente a la persona que la observa y las 14 obras que cobran vida en esta nueva exposición de Balloom Museum, cumplen su objetivo. Más allá de las exposiciones interactivas que te muestran el arte pixel a pixel, 'Euphoria' te invita a participar, a disfrutar como un niño, y con los niños, de sus instalaciones. Promueve una nueva forma de socialización a través del arte, explorando nuevos horizontes en el ámbito de la creación sensorial y experimental.

La exposición rompe la barrera entre la obra y el público, situando la interacción y el descubrimiento en el centro de la experiencia. Instalado una vez más en el Recinto Ferial de la Casa de Campo, esta nueva exposición arranca desde la escuridad y el ritmo acompasado de lo que podrían ser decenas de pulmones. Es el arranque de una aventura en la que Philippe Parreno nos brinda la oportunidad de nadar entre peces inflables de colores flotando libremente a diferentes alturas y convirtiendo al espectador en objeto observado o Martin Creed nos invita a reflexionar sobre cómo la ausencia de coordenadas espaciales puede influir en nuestra percepción y sensación de control en un espacio determinado, al perdernos en una edificación de cristal repleta de cientos de globos azules.

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Pero estas son solo dos de las instalaciones artísticas que convierten a 'Euphoria' en una exposición en la que el público no deja de jugar y sorprenderse con el poder artístico del aire de los inflables. Tras atravesar un torbellino de globos y meterte en el centro de un tornado de diversión, puedes convertirte en coautor de una gigantesca obra pictórica creada por Karina Smigla-Bobinski al mismo tiempo que juegas con una esfera gigante rodeada de carboncillos. O incluso, sentir cómo miles de bombillas bailan al ritmo del latido de tu corazón gracias a la obra Pulse Topology de Rafael Lozano-Hemmer.

Hasta llegar la esperada gigantesca piscina de bolas, que muchos ya descubrieron en la anterior exposición de Balloom Museum en 2023 (Está vez con una performance completamente asombrosa y renovada), son muchas las emociones que grandes y pequeños comparten de la mano de artistas como Camille Walala o Hyperstudio. Un laberinto para perder jugando entre hinchables de colores, la posibilidad de realizar tu propia construcción o quedarse perplejo observando la obra New Spring, de A.A. Murakami, un árbol que desprende burbujas etéreas llenas de niebla. Nadie se resiste a tocarlo.

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Una experiencia que estará en la capital hasta el próximo 6 de septiembre y ante la que sus propios creadores aseguran que: “La propia palabra euforia transmite la esencia de la experiencia y del proyecto, ya que sus tres últimas letras evocan el elemento que da vida a las obras de arte: el aire”.

En palabras de Antonella di Lullo, comisaria de la exposición: “La exposición explora una emoción que los artistas pretenden evocar en el público, al tiempo que encarnan un compromiso con una nueva visión del mundo contemporáneo, de la que se convierten en portavoces. La exposición plantea las obras inflables no solo como medios artísticos, sino como vehículos para la interacción, el espectáculo y el descubrimiento”.

El aire como lenguaje artístico contemporáneo

En Euphoяia, el material inflable, elemento evocador de la infancia y de la cultura popular, trasciende su ligereza para convertirse en un medio de expresión sobre la transformación de la sociedad, el arte contemporáneo y las experiencias creativas. “En un contexto en el que lo inflable está presente en ámbitos como el diseño, la arquitectura o el entretenimiento, la exposición propone una nueva lectura desde el arte, entendiendo este material como una herramienta para analizar una sociedad cada vez más marcada por lo visual, lo experiencial y lo espectacular”, asegura Antonella di Lullo.

Las instalaciones, cargadas de un gran impacto emocional y escala arquitectónica, invitan al público a sumergirse en un universo donde lo etéreo desafía lo tangible, convirtiéndose en un símbolo de libertad que supera las fronteras físicas y conceptuales.